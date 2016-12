Discarica Burgesi, sopralluogo di Emiliano: “I sindaci non sono soli. Fare in fretta”

Share 0 Share 0 Share 0

UGENTO (Lecce) – “I sindaci non sono soli. La Regione è qui e ha fretta di procedere, senza guardare in faccia a nessuno”.

Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano durante il sopralluogo di questa mattina alla discarica “Burgesi” a Ugento, dismessa ormai diversi anni fa, al fine di coordinare gli interventi necessari per affrontare la minaccia rappresentata dai fusti di materiale altamente inquinante – o da quanto eventualmente ne rimane – che potrebbero essere sepolti da qualche parte nel sito.

“Sono qui – ha detto Emiliano – su invito dei Sindaci perché vogliamo capire sino in fondo la questione. È chiaro che l’archiviazione da parte della Procura di Lecce riguarda l’aspetto penale della vicenda e non quello ambientale, relativo alle bonifiche. Gli obblighi eventuali di bonifica sono imprescrittibili”.

“La Regione – ha continuato il presidente – ha un ruolo sussidiario rispetto ai Comuni, però è evidente che, data l’entità potenziale del fenomeno, i Comuni non sono in grado di realizzare da soli le operazioni di bonifica. La Regione, pertanto, non vuole giocare a scaricabarile e intende assumersi le proprie responsabilità“. Pertanto, scopo della visita di Emiliano, anche quello di concordare un aiuto dall’ente regionale ai Comuni laddove essi non dispongano di una consistenza finanziaria tale da poter procedere agli esami necessari.

“È chiaro – ha specificato ancora – che noi vogliamo sentire i titolari della discarica, perché è bene ricordare che qui non si tratta di una discarica abusiva, ma di un impianto autorizzato nel quale in passato sarebbero stati commessi dei reati”, secondo quanto rivelato dall’imprenditore Gianluigi Rosafio, genero del boss Pippi Calamita.

“Tali reati – ha sottolineato Emiliano – non hanno avuto uno specifico accertamento, perché mai è stata disposta un’attività di ricerca dei potenziali fusti. Tuttavia, l’unico elemento indiziario, che però assume un valore importantissimo, è la presenza nel percolato di PCB, che normalmente non è rinvenibile nelle discariche. Questo vuol dire che c’è qualche cosa di anomalo e ci induce a procedere ad una ricerca dei fusti. Ciò avviene non dal punto di vista giudiziario, che non ci compete, ma da un punto di vista ambientale e di bonifica dei suoli”. Secondo alcuni studi, i policlorobifenili (Pcb) sarebbero altamente pericolosi per la salute dell’uomo e addirittura associati ad alcune forme di cancro. Un vero e proprio veleno, in altre parole.

Secondo Emiliano, “i tempi tecnici saranno velocissimi. Senza voler seminare nessun tipo di allarme, è evidente che noi seguiamo la situazione epidemiologica di quest’area e non nascondo che quei dati che non trovavano spiegazione potrebbero trovarla dopo eventuali accertamenti. Qui, la gran parte dell’acqua che viene utilizzata è prelevata dai pozzi e, laddove vi fosse una situazione critica, noi dobbiamo accertarlo con la velocità della luce”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore all’ambiente Domenico Santorsola: “Siamo pronti – ha detto – a collaborare con le istituzioni locali per mettere in sicurezza l’area”. Parallelamente, è necessario, a suo avviso, procedere con “l’accertamento delle responsabilità del soggetto inquinatore perché il concetto ‘chi inquina paga’ non rimanga solo sulla carta e non si verifichi, ancora una volta, la socializzazione del danno ambientale attraverso l’uso di fondi pubblici per le bonifiche senza rivalsa sui responsabili”.