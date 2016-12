Capodanno, a San Matteo un concerto benefico. Protagonista il coro gospel A.M. Family

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Le canzoni gospel della tradizione religiosa afro-americana saranno protagoniste della prima edizione del concerto di Capodanno, in programma il primo gennaio, alle ore 20, nella chiesa di San Matteo a Lecce.

Protagonista dello spettacolo il famoso coro gospel leccese A.M. Family, nato in seno al Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce, è tra i più famosi e importanti del Sud Italia. Family è composto da oltre 30 elementi, provenienti da tutta la Puglia, con una grande passione in comune per la musica nata dalla sofferenza e dalla voglia di riscatto delle popolazioni africane ridotte in schiavitù nei secoli scorsi dai coloni degli Stati Uniti d’America. Ha al suo attivo, oltre a quelle con Morandi e Al Bano, diverse altre prestigiose collaborazioni, come quelle con i Golden Gospel Singers, Arthur Miles, Melvin Jones, con i jazzisti Paolo Di Sabatino, Gaetano Fasano, Glauco Di Sabatino, con il regista Fabio De Nunzio e con la celebre attrice teatrale Carla Guido.

Il concerto, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Lecce, in collaborazione con l’associazione leccese I Have a Dream e l’Arcidiocesi di Lecce, ha uno scopo benefico, ovvero raccogliere fondi in favore della Rete Oncologica Salentina (ROSA), che da anni spende tante energie e risorse sia per il servizio accoglienza sia per il servizio di assistenza psicologica dei pazienti oncologici ed ematologici nel loro percorso di cura.

Alea, The Bravo, Gian Piero Personè e le special guest Patrizia Bulgari e Merifiore. Patrizia Bulgari, bionda e talentuosa cantante ferrarese emersa nei primi anni ‘90 grazie a un paio di Festival di Sanremo tra le nuove proposte (Giselle nel ‘91 e Amica di scuola nel ‘92), è dotata di una voce carismatica e suadente oltre che di una presenza scenica autorevole ed elegante. La sua discografia conta sei album a cui si aggiunge un carnet ricco di concerti, manifestazioni, programmi televisivi e radiofonici e, negli ultimi quindici anni, l’attività di produttrice e autrice per la tv (Premio Oscar TV, Premio Barocco, Lecce Art Festival andati in onda su Rai 1). Marifiore è la nuova promessa salentina esplosa sulla scena elettronica, electro-pop e indie rock ma dalle profonde suggestioni intimiste, vincitrice dell’edizione 2014 di Arezzo Wav è Sugar di Caterina Caselli. Ospiti d’eccezione dello spettacolo,e le special guest. Patrizia Bulgari, bionda e talentuosa cantante ferrarese emersa nei primi anni ‘90 grazie a un paio di Festival di Sanremo tra le nuove proposte (nel ‘91 enel ‘92), è dotata di una voce carismatica e suadente oltre che di una presenza scenica autorevole ed elegante. La sua discografia conta sei album a cui si aggiunge un carnet ricco di concerti, manifestazioni, programmi televisivi e radiofonici e, negli ultimi quindici anni, l’attività di produttrice e autrice per la tv (andati in onda su Rai 1). Marifiore è la nuova promessa salentina esplosa sulla scena elettronica, electro-pop e indie rock ma dalle profonde suggestioni intimiste, vincitrice dell’edizione 2014 di oggi astro nascente della famosadi Caterina Caselli.

Ingresso da prenotare previo versamento contributo libero.

Info e prenotazioni al 393 3357865.