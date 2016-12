Burgesi, i consiglieri CoR Manca e Congedo: “Subito tavolo tecnico”. Blasi (Pd): “Monteco collabori”

Share 0 Share 0 Share 0

BARI – “Ora Emiliano con la stessa celerità attivi il tavolo tecnico”.

E’ quanto auspicano i consiglieri regionali salentini dei Conservatori e Riformisti, il vice presidente della Commissione Sanità Luigi Manca e il presidente della Settima Commissione Erio Congedo, in relazione alla messa in sicurezza della ex discarica “Burgesi” di Ugento nella quale sarebbero tombati fusti contenenti materiale inquinante e pericoloso.

Stamattina il presidente Michele Emiliano ha effettuato un sopralluogo, presenti anche i sindaci dei Comuni interessati, al fine di valutare le azioni necessarie: a destare particolare allarme la presenza nel percolato di tracce di policlorobifenili (Pcb), che, secondo alcuni studi, sarebbero altamente pericolosi per la salute dell’uomo e addirittura associati ad alcune forme di cancro.

“L’avevamo auspicato nei giorni scorsi, per questo non possiamo che esprimere compiacimento per l’intervento immediato del presidente della Regione, Emiliano, che questa mattina è stato a Ugento per un sopralluogo nella discarica Burgesi, dove circa 20 anni fa sarebbe stati sotterrati 600 fusti contenenti rifiuti tossici”, affermano i due esponenti CoR.

“Conveniamo con Emiliano che non bisogna creare allarmismi, né dar vita a caccia alle streghe che in questo momento potrebbero solo rallentare l’opera indispensabile opera di bonifica. Si faccia, perciò, chiarezza, ma nel contempo si dia vita a tutte le azioni utili per mettere in sicurezza il sito. Prima fra tutte l’indagine epidemiologica per capire la natura del possibile inquinamento della zona e della falda”.

“Il presidente – aggiungono – con la stessa celerità con la quale è venuto nel Salento istituisca il tavolo tecnico e avvii tutte le procedure di competenza regionale. I sindaci dei Comuni interessati, in modo particolare Ugento e Acquarica del Capo, non vanno lasciati soli a difendere l’ambiente e la salute dei propri cittadini”.

Come sottolineano Manca e Congedo, “il Salento è fra le zone pugliesi dove la percentuali di ammalati di tumore supera quella delle altre località. E’ probabile che una delle cause sia proprio l’inquinamento della falda acquifera di questo come di possibili altri siti, per questo è necessario bonificare al più presto la discarica e analizzare le acque dei pozzi limitrofi che servono a irrigare le campagne, in modo da correre subito ai ripari”.

Quello sollevato dai due consiglieri regionali è un aspetto che va analizzato con tutte le cautele del caso e, appunto, senza creare allarmismi. Manca, del resto, parla da esperto, essendo un chirurgo senologo, in altre parole un professionista prestato alla politica che ha a che fare quasi quotidianamente con casi di cancro.

Sulla vicenda interviene anche il consigliere regionale Pd Sergio Blasi. “Sulla bonifica della discarica di Ugento è necessario fare presto e bene. Le procedure in vigore per individuare il soggetto che dovrà farsene carico rischiano di far slittare di anni lavori che, invece, andrebbero cominciati domattina. Io penso che senza indugio la Regione e il Comune dovrebbero stanziare i fondi necessari, per poi chiedere alle aziende private un risarcimento danni congruo. Questo per mettere al sicuro la salute dei cittadini, che è il nostro primo obiettivo”.

Ma Blasi va oltre. “La Monteco, attualmente impegnata in campagne pubblicitarie che mostrano il suo lato ambientalista, che va nelle scuole a mostrare ai bambini i vantaggi di un corretto smaltimento, e che all’epoca dell’interramento dei fusti di Pcb era il soggetto gestore della discarica di Ugento, potrebbe impegnarsi in una unica campagna di marketing in grado di cancellare questa macchia che pesa, al di là della prescrizione, sulla sua immagine: collaborare da subito attivamente con le istituzioni per bonificare il sito di Ugento. Altrimenti intervenga senza indugio la Regione e alla visita di questa mattina il presidente Emiliano faccia seguire un immediato intervento i cui costi poi dovranno poi essere caricati su chi aveva la responsabilità di gestire e vigilare”.