Botti di Capodanno, Guido: “Usanza stupida, dannosi per salute, ambiente, animali”

LECCE – Al via, a Lecce, la campagna comunale contro i botti di Capodanno, dannosi per la salute, l’ambiente e gli animali.

L’assessore al ramo Andrea Guido, con una comunicazione via PEC indirizzata al Prefetto, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Questore, alla Guardia di Finanza e al Comandante della Polizia Locale, chiede il coinvolgimento attivo di tutte le forze dell’ordine affinché sia rispettata la norma comunale che vieta l’utilizzo dei fuochi d’artificio e invita ogni organo, per quanto di competenza, ad entrare anche nel merito della distribuzione in città degli stessi attraverso controlli più accurati sulle rivendite e sui materiali pirotecnici.

In ballo non c’è solo la sicurezza dei cittadini – si tratta pur sempre di materiale esplosivo da maneggiare con estrema cautela – ma anche la qualità dell’aria che si respira, oltre che il benessere degli animali. A risentirne gli amici a quattro zampe ma anche i volatili, per cui i fuochi d’artificio costituiscono una vera e propria minaccia mortale.

“Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Lecce – fa sapere Andrea Guido – prevede già dal lontano 1964 che nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, o fuochi artificiali in qualsiasi modo in luoghi sia pubblici sia privati non adibiti allo scopo. La norma è stata ripresa ovviamente anche dal nuovo Regolamento di Polizia (art.8) approvato giusto qualche settimana fa e con il quale si definiscono sanzioni fino a 300 euro per i contravventori. Questo è il motivo per cui il mio assessorato non ha mai promosso alcuna ordinanza per vietare l’esplosione dei botti di Natale e Capodanno. Per questo motivo il mio lavoro e quello del mio staff si è sviluppato su due livelli: uno comunicativo, attraverso la campagna Ogni Botto è un’Esplosione di Paura, uno istituzionale che ha coinvolto Prefettura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Questura e Polizia Urbana”.

“Ogni anno il primo di gennaio i TG e i giornali – prosegue l’assessore – diffondono veri e propri bollettini di guerra. Due anni fa a Napoli una deflagrazione ha fatto addirittura crollare l’androne di un edificio. Vi sembra che si possa continuare a tollerare una follia del genere? Aiutatemi a combattere questa usanza stupida e retrograda. Fatelo per amore dei vostri figli. Per la sicurezza dei vostri bambini. Per il rispetto nei confronti dei vostri animali e per la salvaguardia della vostra salute”.

“Rivolgo il mio appello – ha concluso Guido – a tutti i cittadini affinché rinuncino ai botti di fine anno e prendano ogni precauzione per proteggere gli animali e l’ambiente. I fuochi d’artificio hanno sempre ricadute dannose per la salute, non solo per gli animali che muoiono per la forte paura, ma anche per l’uomo. Ricadute nel vero senso del termine: tutte le particelle metalliche contenute nel fumo emesso dai fuochi d’artificio e prodotti dalle esplosioni vengono inalate dalle persone sotto forma di microscopiche particelle metalliche in grado di raggiungere gli alveoli polmonari. Parliamo di metalli pesanti, polveri fini, diossina, perclorati e altri pericolosi inquinanti che causano seri danni al sistema respiratorio. Aggiungiamo poi che non è possibile riciclare i fuochi, che anche lo smaltimento comporta dispersioni tossiche nelle acque e nei suoli, che gli incidenti che coinvolgono pure i bambini ogni anno non si contano e il quadro è completo”.