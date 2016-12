Al via a Lecce il festival per ragazzi “Kids”. Si parte con “Pollicino” e “Il giardino delle magie”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Due spettacoli dedicati ai più piccoli apriranno la terza edizione di “Kids – Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni”, a cura di Factory compagnia transadriatica e Principio Attivo Teatro in programma nel capoluogo salentino sino a domenica 8 gennaio.

Si comincia mercoledì 28 dicembre a Lecce con “Pollicino”, di Marcello Chiarenza con Claudio Casadio di Accademia Perduta/Romagna Teatri (dai 5 anni) in programma alle ore 17 al Paisiello e “Il giardino delle magie”, la storia d’amore di Andrè e Dorine (dai 7 anni) che andrà in scena, alle 19, all’Ammirato Culture House. Pollicino offre al pubblico dei bambini un’occasione per confrontarsi con il sentimento della paura. La storia di Pollicino è, infatti, una “fiaba scura”: “Come fate a dormire? Sarà la paura, ma io non ci riesco”, dice Pollicino ai fratelli maggiori. Lo spettacolo viene agito da un attore-narratore che vive e racconta, al tempo stesso, la vicenda, evocandola e rapportandosi, a volte direttamente, al pubblico. Gli oggetti di scena e la scrittura dello spazio offrono un esempio di “teatro di narrazione con oggetti” assai originale ed interessante, caratteristico della riuscitissima, ed ormai storica, collaborazione fra Claudio Casadio e Marcello Chiarenza. Nel foyer del teatro sarà anche allestita la mostra “We are family” a cura di Fermenti Lattici e Lea.

Coinvolte nel festival circa 20 compagnie provenienti dall’Italia e dall’estero impegnate in dodici giorni di programmazione tra spettacoli, incontri, laboratori, una mostra, un mercatino del baratto e una festa/concerto finale. Il progetto, realizzato in collaborazione con Ammirato Culture House, Cantieri Teatrali Koreja, Fermenti Lattici, Manifatture Knos e Fondazione Musagetes, con il sostegno di Regione Puglia, Comune di Lecce, Teatro pubblico Pugliese e di altri partner privati, quest’anno è dedicato al tema “Il mondo salvato dai ragazzini”, titolo che scelse Elsa Morante per una raccolta di poesie nel 1968. I biglietti sono disponibili all’Open Space in Piazza Sant’Oronzo, al Castello Carlo V e nel circuito BookingShow. Gli organizzatori hanno lanciato, inoltre, l’Operazione Robin Hood per rendere il festival più inclusivo, favorendo l’ingresso diretto ai luoghi di spettacolo a tutti i bambini, con particolare attenzione alle associazioni che si occupano di disagio nel mondo dell’infanzia. È possibile aderire acquistando un biglietto sospeso o una Kids card destinati ad un’associazione o un istituto che si occuperà di donare il biglietto/card ad un piccolo spettatore. Le associazioni possono fare richiesta per prenotare i biglietti che verranno raccolti (info 3277372824 – 3200119048 – toniodenitto@me.com – organizzazione@principioattivo teatro.it).

Le Manifatture Knos proporranno, inoltre, un laboratorio di arti circensi per ragazzi (dai 5 ai 16 anni) a cura di Cirknos e Salento Buskers Festival il 28, 30 dicembre e 4 gennaio, dalle 9.30 alle 12.30.

Giovedì 29 dicembre si parte alle Manifatture Knos (ore 16.30 e 18.30) con La Piccola Fiammiferaia di Cà Luogo d’arte di Parma, in co-produzione con Theatre Jeune Public di Strasbourg, Theatre Nouvelle Generation di Lyon, Le Rayon Vert di Saint Valery en Caux, Laboratorio Nove di Firenze (dai 3 anni). In scena Alberto Branca, Olga Bercini, Massimiliano Grazioli, Francesca Bizzarri con musiche originali di Roberto Neulichedl. Alle 19 all’Ammirato Culture House secondo appuntamento del Focus Un teatro nel bosco – il racconto naturale di Luigi D’Elia e Francesco Niccolini con Aspettando il Vento (dai 7 anni). Un’avventura di crescita e mistero di tre ragazzini che si incontrano sperduti in un’immensa palude nella stagione del passaggio degli uccelli migratori. Arturo, Caterina e Andrea sembrano disegnati sull’acqua dello stagno, hanno il cielo dentro, affrontano il mistero e insieme si conoscono e si raccontano, con la meraviglia dentro gli occhi. Finché non arriva una notte che le stelle sono allineate, il vento è cambiato e per tutti e tre sarà arrivato il momento di diventare un po’ più grandi. Aspettando il vento è una storia originale (Finalista 2015 al Premio Andersen di letteratura per l’Infanzia) scritta da Luigi D’Elia e Francesco Niccolini ambientata in un luogo che esiste davvero, la Riserva Naturale di Torre Guaceto in Puglia, e nata un giorno d’agosto del 2007 quando un incredibile incendio cancellò in una notte la palude degli uccelli migratori. Dalle 20.30 la serata si chiuderà al Teatro Paisiello con la replica di Pollicino di Marcello Chiarenza con Claudio Casadio di Accademia Perduta/Romagna Teatri (dai 5 anni).