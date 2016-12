Nomina di D’Autilia, Foresio (Pd): “Motivazioni politiche per accontentare il gruppo Lecce 2017”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – “Che senso ha nominare un nuovo assessore a sei mesi dalla fine della consiliatura?”: è quanto si chiede il capogruppo dem a palazzo Carafa Paolo Foresio in riferimento al conferimento delle deleghe a Damiano D’Autilia, che prende il posto di Alessandro Delli Noci.

Secondo Foresio, però, “il sindaco Perrone avrebbe potuto benissimo tenere per sé le deleghe, facendo, quantomeno, risparmiare all’ente sei mesi di stipendio per un altro incarico. Non c’è modo di convincerli a provare a non sprecare soldi pubblici”.

Ed ecco che, appunto, per Foresio, alla base di tale nomina vi sono motivazioni prettamente politiche più che amministrative in senso stretto. “Questa ennesima poltrona – spiega, infatti, serve ad accontentare finalmente il gruppo che da più di un anno reclama la sua parte di potere e a provare ad appianare qualche rancore”. Il gruppo consiliare Lecce 2017, di cui D’Autilia è espressione, è attualmente il più numeroso e ha chiarito, senza dubbio, di voler “dire la propria”, senza però, a detta dei suoi esponenti, rivendicare poltrone.

“Prima il sindaco è stato sordo ad ogni richiesta, adesso, invece, li accontenta con un tempismo davvero sospetto, visto che bisogna cercare di ricompattare il fronte in vista della prossima scadenza elettorale”: lo stesso d’Autilia, raggiunto al telefono da ilpaesenuovo.it, ha sottolineato come il gruppo, accettando l’incarico dopo una breve consultazione interna, ha voluto mandare un “segnale di unità” nell’immediato e anche, chiaramente, in una prospettiva futura.

“Tutto questo – rimarca Foresio – sotto lo sguardo indignato ed attonito dei cittadini che si rendono conto benissimo delle manovre in atto a Palazzo Carafa e giustamente le biasimano. Con tutti i problemi irrisolti in città, come l’emergenza sociale e abitativa, come le marine in abbandono e gli impianti sportivi carenti, come le multe e le tasse più alte d’Italia, chi governa non pensa ad altro che al proprio tornaconto politico ed elettorale. Ma questo modo di agire – conclude l’esponente dem – avrà i giorni contati se i leccesi decideranno finalmente di bocciare questa esperienza amministrativa e tutti quelli che ne hanno preso parte”.