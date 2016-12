L’oroscopo per oggi domenica 25 dicembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Natale è Natale. Vivilo al meglio, ovunque tu sia, solo o in compagnia, a casa o al lavoro. Oggi è Natale, ma può esserlo ogni giorno, se vuoi! Una citazione per te, all’oroscopo ci penserai domani! «Se fossi un filosofo, dovrei scrivere una filosofia dei giocattoli, per dimostrare che nella vita non bisogna prendere nient’altro sul serio e che il giorno di Natale in compagnia dei bambini è una delle pochissime occasioni in cui gli uomini diventano completamente vivi!» – Robert Lynd

TORO (20 aprile – 20 maggio): Natale è Natale. Vivilo al meglio, ovunque tu sia, solo o in compagnia, a casa o al lavoro. Oggi è Natale, ma può esserlo ogni giorno, se vuoi! Una citazione per te, all’oroscopo ci penserai domani! «Se il Natale non esistesse già, l’uomo dovrebbe inventarlo. Ci deve essere almeno un giorno all’anno a ricordarci che stiamo su questa terra per qualcos’altro oltre che per la nostra generale ostinazione!» – Eric Sevareid

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Natale è Natale. Vivilo al meglio, ovunque tu sia, solo o in compagnia, a casa o al lavoro. Oggi è Natale, ma può esserlo ogni giorno, se vuoi! Una citazione per te, all’oroscopo ci penserai domani! «Il Natale dovrebbe essere legna che arde nel caminetto, profumo di pino e di vino, buone chiacchiere, bei ricordi e amicizie rinnovate. Ma…se questo manca basterà l’amore»- Jesse ÒNeill

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Natale è Natale. Vivilo al meglio, ovunque tu sia, solo o in compagnia, a casa o al lavoro. Oggi è Natale, ma può esserlo ogni giorno, se vuoi! Una citazione per te, all’oroscopo ci penserai domani! «La mia idea sul Natale, antica o moderna che sia, è molto semplice: amare gli altri. Pensateci un attimo, perchè dobbiamo aspettare il Natale per iniziare?» – Bob Hope

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Natale è Natale. Vivilo al meglio, ovunque tu sia, solo o in compagnia, a casa o al lavoro. Oggi è Natale, ma può esserlo ogni giorno, se vuoi! Una citazione per te, all’oroscopo ci penserai domani! «A Natale tutte le strade conducono a casa» – Marjorie Holmes

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Natale è Natale. Vivilo al meglio, ovunque tu sia, solo o in compagnia, a casa o al lavoro. Oggi è Natale, ma può esserlo ogni giorno, se vuoi! Una citazione per te, all’oroscopo ci penserai domani! «Che cos’è il Natale? È tenerezza per il passato, coraggio per il presente, speranza per il futuro. È il fervido auspicio che ogni tazza possa trasbordare di benedizioni eterne, e che ogni strada possa portare alla pace» – Agnes M. Pahro

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Natale è Natale. Vivilo al meglio, ovunque tu sia, solo o in compagnia, a casa o al lavoro. Oggi è Natale, ma può esserlo ogni giorno, se vuoi! Una citazione per te, all’oroscopo ci penserai domani! «Qualche consiglio per un regalo di Natale: il perdono per il tuo nemico, la tolleranza verso un tuo avversario, il tuo cuore per i tuoi amici, un buon servizio per un tuo cliente. Carità per gli altri e dai il buon esempio a un bambino. Rispetta te stesso» – Oren Arnold

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Natale è Natale. Vivilo al meglio, ovunque tu sia, solo o in compagnia, a casa o al lavoro. Oggi è Natale, ma può esserlo ogni giorno, se vuoi! Una citazione per te, all’oroscopo ci penserai domani! «E quella maggioranza che vede nel Natale una sciocchezza e nel presepe una commedia infantile, non si rende conto di quale enorme difesa di fronte alla stanchezza della vita, alle abitudini, ai tedi, alle fatiche, essa privi il bambino, e col bambino l’uomo, quando reprima e lanci l’interdetto a quello spirito di stupore» – Emanuele Samek Lodovici

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Natale è Natale. Vivilo al meglio, ovunque tu sia, solo o in compagnia, a casa o al lavoro. Oggi è Natale, ma può esserlo ogni giorno, se vuoi! Una citazione per te, all’oroscopo ci penserai domani! È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. … È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri« – Madre Teresa di Calcutta

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Natale è Natale. Vivilo al meglio, ovunque tu sia, solo o in compagnia, a casa o al lavoro. Oggi è Natale, ma può esserlo ogni giorno, se vuoi! Una citazione per te, all’oroscopo ci penserai domani! «Il Natale è per sempre, non soltanto per un giorno, l’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanellini, le luci e i fili d’argento in qualche scatola su uno scaffale. Il bene che fai per gli altri è bene che fai a te stesso» – Norman Brooks

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Natale è Natale. Vivilo al meglio, ovunque tu sia, solo o in compagnia, a casa o al lavoro. Oggi è Natale, ma può esserlo ogni giorno, se vuoi! Una citazione per te, all’oroscopo ci penserai domani! Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta« – Harlan Miller

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Natale è Natale. Vivilo al meglio, ovunque tu sia, solo o in compagnia, a casa o al lavoro. Oggi è Natale, ma può esserlo ogni giorno, se vuoi! Una citazione per te, all’oroscopo ci penserai domani! «A me piace prendere il Natale un pò alla volta, per tutto l’anno. E perciò mi lascio trasportare fino ad arrivare alle vacanze -lascio che mi colgano di sorpresa- svegliandomi un bel giorno e dicendo improvvisamente a me stesso: Caspita, questo è il giorno di Natale!» – Ray Stannard Baker