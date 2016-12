L’oroscopo per la settimana dal 25 al 31 dicembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 4 aprile): all’inizio della settimana potreste sentirvi un pò scombussolati e disorientati ma ritroverete in fretta le vostre certezze e il vostro equilibrio. (5 – 19 aprile): non prendete tutto troppo alla lettera. La maggior parte delle cose che vedrete, leggerete o sentirete dire dovranno essere liberamente interpretate.

TORO (20 aprile – 5 maggio): da tempo volevate fare un certo discorso ad un caro amico e questa settimana se ne presenterà l’occasione. Potreste, però, non sapere da che parte cominciare. (6 – 20 maggio): voltandovi indietro, questa settimana, avrete una visione perfetta di quanto grandi siano i progressi che avete compiuto fin’ora: ne avete fatta di strada!

GEMELLI (21 maggio – 6 giugno): potreste decidere di non affrontare con il vostro abituale slancio una certa impresa: una approccio più cauto, infatti, produrrà frutti migliori, (7- 20 giugno): questa settima potreste avere dei buoni motivi per ringraziare una persona che ha avuto un ruolo importante nella vostra vita molto, molto tempo fa.

CANCRO (21 giugno – 7 luglio): non sarà difficile per voi, questa settimana, riuscire portare a termine presto e bene una certa impresa: vi muoverete, infatti, in un ambito che non ha segreti per voi. (8 – 22 luglio): non avrete difficoltà a estorcere la verità ad una persona che si è mostrata molto riluttante a parlare con gli altri: forse perchè anche voi, spesso, tendete ad esser un pò reticenti.

LEONE (23 luglio – 7 agosto): riceverete un consiglio da una persona inaspettata, questa settimana: se lo seguirete potreste vincere senza fatica una inevitabile competizione. (8 – 22 agosto): avete il dono di riuscire a fare in modo che le persone si sentano speciali. Usatelo questa settimana.

VERGINE (23 agosto – 7 settembre): mentre vi sentite più forti e pronti a camminare con le vostre gambe il legame tra voi e il vostro mentore invece di affievolirsi si rafforzerà. (8 – 22 settembre): fate in modo di rispettare le regole e di essere sempre all’altezza delle aspettative degli altri: non è il momento di deludere nessuno.

BILANCIA (23 settembre – 7 ottobre): una persona che conoscete bene crede che stiate scherzando: e invece non avete mai fatto tanto sul serio. (8 – 22 ottobre): attenzione a non tirare troppo la corda, questa settimana: rischiate di mettervi in una posizione molto vulnerabile.

SCORPIONE (23 ottobre – 7 novembre): riuscirete a rendere divertenti molte delle attività che intraprenderete ma non ci sarà verso di alleggerire la noia di un compito che rimandate da giorni. (8 – 21 novembre): se volete che l’anno in arrivo si dimostri all’altezza delle vostre aspettative dovrete essere disposti a tracciare una netta linea di demarcazione tra passato e presente.

SAGITTARIO (22 novembre – 7 dicembre): dichiarate in modo molto chiaro quelle che sono le vostre aspettative: in questo modo vi libererete di chi non può o non vuole soddisfarle. (8 – 21 dicembre): evitate di imporre regole e metodi troppo rigidi: lasciate che ciascun contribuisca a modo suo ad un progetto comune.

CAPRICORNO (22 dicembre – 6 gennaio): la vostra posizione sarà più solida del previsto, questa settimana, e questo vi porterà a ragionare sulle cose in modo molto diverso. (7 – 19 gennaio): sentite la mancanza di una persona che ha avuto, nella vostra vita, un ruolo poco visibile ma fondamentale: è tempo di ristabilire i contatti.

ACQUARIO (20 gennaio – 3 febbraio): dovrete tenere continuamente d’occhio l’orologio, questa settimana: avete delle scadenze da rispettare e poco tempo da perdere. ( 4 – 18 febbraio): vi accorgerete di essere molto più felici di quanto immaginavate che il 2013 sia finito. Non sarete i soli a tirare un sospiro di sollievo.

PESCI (19 febbraio – 5 marzo): siete degli esperti un una certa materia ma attenzione a non rendervi odiosi mettendo alla berlina l’ignoranza di qualcun altro. (6 – 20 marzo): vi è stato consigliato più di una volta di essere più gentili con qualcuno: questa settimana fareste bene a seguire il consiglio.