L’oroscopo per oggi sabato 24 dicembre 2016

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Grandi preparativi, domani è Natale, oggi è ‘attesa’. Chi lavorando, chi cucinando, chi facendo le ultime spese, chi in ospedale, tutti oggi attendono qualcuno, qualcosa, forse un miracolo. «Fate allora che ciascuna stagione racchiuda tutte le altre, e il presente abbracci il passato con il ricordo ed il futuro con l’attesa» – Kahlil Gibran.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Grandi preparativi, domani è Natale, oggi è ‘attesa’. Chi lavorando, chi cucinando, chi facendo le ultime spese, chi in ospedale, tutti oggi attendono qualcuno, qualcosa, forse un miracolo. «Se oggi non sappiamo attendere più, è perché siamo a corto di speranza» – Antonio Bello

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Grandi preparativi, domani è Natale, oggi è ‘attesa’. Chi lavorando, chi cucinando, chi facendo le ultime spese, chi in ospedale, tutti oggi attendono qualcuno, qualcosa, forse un miracolo. «Se si costruisse la casa della felicità, la stanza più grande sarebbe la sala d’attesa» – Jules Renard.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Grandi preparativi, domani è Natale, oggi è ‘attesa’. Chi lavorando, chi cucinando, chi facendo le ultime spese, chi in ospedale, tutti oggi attendono qualcuno, qualcosa, forse un miracolo. «Se non ci metterà troppo, l’aspetterò tutta la vita» – Oscar Wilde

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Grandi preparativi, domani è Natale, oggi è ‘attesa’. Chi lavorando, chi cucinando, chi facendo le ultime spese, chi in ospedale, tutti oggi attendono qualcuno, qualcosa, forse un miracolo. «Per molto tempo, ho tenuto un posto speciale nel mio cuore. Ho tenuto questo posto speciale solo per lei, come un segno “riservato” su un tavolo d’angolo tranquillo in un ristorante. Nonostante il fatto che fossi sicuro che non l’avrei mai più rivista» – Haruki Murakami

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Grandi preparativi, domani è Natale, oggi è ‘attesa’. Chi lavorando, chi cucinando, chi facendo le ultime spese, chi in ospedale, tutti oggi attendono qualcuno, qualcosa, forse un miracolo. «Che cos’è l’attesa? Una freccia che vola e che resta conficcata nel bersaglio. Che cos’è la sua realizzazione? Una freccia che oltrepassa il bersaglio» – Søren Kierkegaard

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Grandi preparativi, domani è Natale, oggi è ‘attesa’. Chi lavorando, chi cucinando, chi facendo le ultime spese, chi in ospedale, tutti oggi attendono qualcuno, qualcosa, forse un miracolo. «Si dice che l’attesa sia lunga, noiosa. Ma è anche, in realtà, breve, poiché inghiotte quantità di tempo senza che vengano vissute le ore che passano e senza utilizzarle» – Thomas Mann

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Grandi preparativi, domani è Natale, oggi è ‘attesa’. Chi lavorando, chi cucinando, chi facendo le ultime spese, chi in ospedale, tutti oggi attendono qualcuno, qualcosa, forse un miracolo. «L’attesa del piacere è essa stessa il piacere» – Gotthold Ephraim Lessing

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Grandi preparativi, domani è Natale, oggi è ‘attesa’. Chi lavorando, chi cucinando, chi facendo le ultime spese, chi in ospedale, tutti oggi attendono qualcuno, qualcosa, forse un miracolo. «Noi non cerchiamo mai le cose, ma la ricerca delle cose, non viviamo mai nel presente, ma in attesa del futuro» – Blaise Pascal

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Grandi preparativi, domani è Natale, oggi è ‘attesa’. Chi lavorando, chi cucinando, chi facendo le ultime spese, chi in ospedale, tutti oggi attendono qualcuno, qualcosa, forse un miracolo. «È facile capire come nel mondo esista sempre qualcuno che attende qualcun altro, che ci si trovi in un deserto o in una grande città. E quando questi due esseri s’incontrano e i loro sguardi s’incrociano, tutto il passato e tutto il futuro non hanno più alcuna importanza – Paulo Coelho.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Grandi preparativi, domani è Natale, oggi è ‘attesa’. Chi lavorando, chi cucinando, chi facendo le ultime spese, chi in ospedale, tutti oggi attendono qualcuno, qualcosa, forse un miracolo. «Gli uomini non vivono, ma sono sempre in attesa di vivere: rimandano tutto al futuro» – Lucio Anneo Seneca

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Grandi preparativi, domani è Natale, oggi è ‘attesa’. Chi lavorando, chi cucinando, chi facendo le ultime spese, chi in ospedale, tutti oggi attendono qualcuno, qualcosa, forse un miracolo. «La vita è un’attesa tra un esame e l’altro» – Sergio Leone