Punto Lega Pro: Lecce, pagata un pò di sfortuna ma le carenze difensive sono evidenti. Matera capolista

LECCE – E’un pari che lascia l’amaro in bocca quello maturato al “Via del Mare” contro il Monopoli. La formazione giallorossa è stata messa in crisi prevalentemente da sè stessa, dai propri errori e dalle proprie disattenzioni, sia in difesa che in attacco, ancor prima che dagli avversari. La prima gara del girone di ritorno è andata perciò in archivio accompagnata dal rimpianto di aver sprecato una buona chance per consolidare il primato in classifica, ora distante due lunghezze.

Una squadra che punta a vincere il campionato non può subire tre gol da una formazione organizzata ma comunque tecnicamente modesta come il Monopoli, visto che è trascorso tra l’altro tutto il girone d’andata. E’ vero che sono stati commessi tanti errori individuali in uno ad una buona dose di sfortuna (due pali centrati da Pacilli a Mirarco battuto), ma le scelte iniziali fatte dal tecnico e le valutazioni in corso d’opera sono state imperfette. Inspiegabile, in particolare, l’uscita di Doumbia che in quella fase del match stava mettendo scompiglio sull’out di sua competenza. Un errore farlo uscire nel momento in cui il francese si stava esprimendo su buoni livelli e con lui tutta la squadra. Capitolo difesa: l’emergenza assoluta è tra i pali, il mercato è alle porte e si spera che qualcosa si possa muovere soprattutto in questa direzione. Non positiva, inoltre, (anche questa volta) la prestazione dei centrali giallorossi.

Se il Lecce incappa nel secondo pareggio consecutivo, ne approfitta il Matera che vince in casa contro il Taranto per 2 a 0 e vola in vetta alla classifica del girone C. La Juve Stabia cala il poker contro il Catania mentre il Foggia non va oltre il pari nella trasferta di Andria. Sale la sorprendente Virtus Francavilla del Presidente Magrì, assoluta rivelazione del campionato. Questa voltaè la Paganese a lasciare punti nel fortino del “Giovanni Paolo II”: quarta vittoria casalinga consecutiva per Calabro e i suoi.

Nel prossimo turno (giovedi 29 dicembre 2016) il Matera affronterà in trasferta la Paganese, mentre la Juve Stabia sarà di scena a Melfi. Il Foggia ospita il Siracusa ed il Lecce cercherà gloria in Sicilia contro l’Akragas.

Oronzo Cristian Guarino