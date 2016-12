Tempo di bilanci per Asl Lecce. “Saliti di nove posizioni, ora le sfide per il 2017”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – La fine dell’anno è tempo di bilanci, anche per la Asl di Lecce. A tracciare il quadro di un 2016 che si chiude con un risultato che vede il sistema salute leccese risalire di ben nove posizioni nella classifica nazionale, sono stati ieri pomeriggio il direttore generale Silvana Melli insieme al direttore sanitario Antonio Sanguedolce e il direttore amministrativo Antonio Pastore.

Unanime è stata la loro soddisfazione per il lavoro corale realizzato durante l’anno appena trascorso, definito “delle grandi sfide”, con una squadra di 8mila dipendenti, a cui spetta una futuro di altre grandi novità, cambiamenti ed ulteriori innovazioni sempre avendo come fine quello di migliorare il servizio reso ai cittadini.

“Il sistema salute di Lecce è risalito di 9 posizioni rispetto al 2015, dal 73esimo al 64esimo posto in Italia, come certificato dalla ricerca annuale dell’Università La Sapienza e di Italia Oggi. I risultati positivi del monitoraggio ci confermano che il percorso virtuoso intrapreso dalla direzione strategica dell’Asl di Lecce, mirato alla riorganizzazione e al miglioramento dei servizi sanitari, è la direzione da percorrere” ha dichiarato durante la conferenza stampa il direttore generale Silvana Melli.

Nel corso degli ultimi 12 mesi, nonostante ostacoli e difficoltà, tanti sono stati i traguardi positivi raggiunti e altrettanti sono quelli che si auspica di raggiungere nel 2017. Tra questi sarà cruciale, in tal senso, il piano assunzionale triennale varato pochi giorni fa, forte di 1155 posti da mettere a concorso per un impegno di spesa totale di 47,8 milioni. “Un investimento consistente sul capitale umano – ha rimarcato il direttore amministrativo Pastore – che fa il paio con le risorse impiegate nel sistema tecnologico e strumentale”.

“Nuova linfa necessaria – ha aggiunto il direttore sanitario Sanguedolce – per la riorganizzazione e l’integrazione tra servizi sanitari ospedalieri e territoriali”. A questa già importante rivoluzione nell’ambito delle risorse umane si aggiungi ungono importanti investimenti nel settore tecnologico: si tratta di una strategia ambiziosa che mira a raggiungere la copertura territoriale nel settore della diagnostica non invasiva, “schierando” sul campo 76 ecografi, una nuova Risonanza Magnetica standard e tre rmn articolari, 10 mammografi digitali e un Mamthon.

Il rinnovo del “parco macchine”, già avviato nel 2016, ha infatti consentito il potenziamento dell’assistenza domiciliare grazie all’acquisto, per la prima volta nell’Asl di Lecce, di ecografi portatili (che sono stati destinati da subito ai Presidi Territoriali d’Assistenza) e recentemente anche di cinque apparecchi radiologici portatili. Ma non bisogna dimenticare la particolare attenzione dimostrata dalla Asl di Lecce nei confronti dei soggetti più deboli, che per questo meritano assistenze e tutele speciali oltre che dei percorsi dedicati con cui si punta a offrire una sanità capace di non lasciare mai solo il paziente, qualunque sia la sua fragilità.

E’ il caso, ad esempio, del “codice rosa”, avviato nel Pronto Soccorso dell’ospedale di Gallipoli, un nuovo modello di accoglienza, ascolto e cura delle vittime di violenza di genere in stretto collegamento con la Procura di Lecce, con la quale è stato recentemente siglato un protocollo d’intesa ad hoc. E’ il primo nucleo di una rete antiviolenza più ampia, interistituzionale, che coinvolga attivamente forze dell’ordine, pediatri, medici di base, ma anche università, scuola, centri Antiviolenza e magistrati.

“Nell’ottica di non perdere mai di vista il paziente – ha puntualizzato Melli – si muove anche il progetto delle Dimissioni Ospedaliere Protette, una rete capace di far integrare la sanità ospedaliera con quella territoriale e, all’interno di questo perimetro, le diverse professionalità e i servizi specifici territoriali, infermieristici e sociali, generando sinergie e collaborazione”.

Un’attenzione particolare, dunque, è dedicata alle persone, soprattutto ai bambini, che Asl Lecce ha sviluppato in varie direzioni: consegnando ai sindaci le Linee Guida per migliorare servizio delle mense scolastiche, oppure curando l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati con servizi specialistici pediatrici. E qualificando l’offerta sanitaria, ad esempio dando un tocco di colore alla Risonanza Magnetica per bambini, un percorso di umanizzazione delle cure, ma anche avviando il “percorso nascita” per accompagnare la donna e la coppia in una gestione più consapevole e sicura dell’atto procreativo.

L’innovazione della Asl salentina, ovviamente, passa anche dalla rete e dalle ultime tecnologie. Web & Salute è il filo conduttore che lega altri due progetti: la gestione integrata dei pazienti con scompenso cardiaco (GISC), con l’interazione tra cardiologo ospedaliero, cardiologo ambulatoriale e medico di medicina generale, e APPotek, l’applicazione che permetterà ai pazienti affetti da malattia rara di ordinare i farmaci tramite smartphone e averli recapitati a domicilio.

Un capitolo a parte meritano quelle che il direttore generale Melli ha definito i veri e propri “fiori all’occhiello che ci riempiono d’orgoglio”. Si tratta di vere e proprie eccellenze mediche che crescono grazie all’aiuto proveniente direttamente dall’innovazione applicata in campo sanitario.

Nello specifico le esperienze di Cardiochirurgia mini-invasiva, l’utilizzo della bioingegneria in Ortopedia (protesi su misura realizzate grazie alla Tac tridimensionale), le termoablazioni termoguidate in Epatologia interventistica, la sperimentazione pionieristica dell’Heart Team in Emodinamica (la collaborazione tra diverse équipe specialistiche che anticipa il concetto di “sala ibrida”), così come l’attività della Chirurgia toracica (con la tecnica Vats, lobectomia polmonare con tecnica mini-invasiva).

Una sanità d’avanguardia, però, è anche capace di dialogare con le altre istituzioni, costruendo reti in grado di garantire e incrementare percorsi di salute mediante una gestione organica e razionale. Basti pensare alla Telemedicina con la Casa Circondariale Lecce, alle intese su temi delicati come l’omicidio stradale e il caporalato. Forti di questi buoni risultati con l’anno nuovo prendono il via una serie di progetti già inseriti nel piano progettuale.

Per il 2017? “Faremo meno silenzi e più dialogo – ha sostenuto Melli -. Lo stimolo che dobbiamo ricevere da quest’anno che si sta concludendo è quello di proseguire con ancora maggiore impegno, perché la buona sanità non si fa con le parole ma si costruisce, giorno per giorno, con atti e strategie condivise”. Questo perché le vette sono molto alte e difficili da raggiungere e per questo occorre tanto lavoro ed impegno da parte di tutti sin da subito.

L’agenda è già zeppa di idee e progetti: il Polo pediatrico di secondo livello, la Telemedicina, il Reparto psichiatrico nella Casa circondariale, la riorganizzazione del territorio, dei presidi ospedalieri e degli screening. Il “metodo” è già rodato: “Riorganizzazione interna, creazione di team di lavoro, rotazione delle figure dirigenziali, rigore nel rispetto delle tempistiche, potenziamento della comunicazione dentro e fuori l’ASL e – ha concluso il dg Melli – il miglioramento del rapporto umano tra paziente-famigliari e figure sanitarie”.