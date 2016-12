Allo Zei in concerto Eneri. Sul palco proporrà il suo “pop jazz etnico”

Attualmente collabora con L’Accademia del Suono (MI) e con la casa discografica Indiehub (MI) come arrangiatrice per altri artisti.



Ha inoltre collaborato con la casa discografica Universal Music per la realizzazione del singolo di Darmon King “L’Infinito”, premiato come miglior brano secondo il DaBomb, magazine ufficiale dell’ Hip Hop in Italia. Ha aperto il concerto di molti artisti importanti tra cui Daniele Silvestri, Paola Turci, Cristina Donà, Cristiano De Andrè, John de Leo, ecc.. Attualmente è in tour in giro per tutta l’Italia e all’estero, da sola piano/voce, per promuovere il suo disco “Dust” (in lingua italiana, inglese e francese), contemporaneamente lavora per la realizzazione del nuovo disco, prodotto dalla Parole&Dintorni e dalla Dasè Lab Records (MI), suoi i testi musiche e arrangiamenti per tutti gli strumenti.