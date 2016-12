Turismo ancora a carattere stagionale in provincia. Lecce, Otranto, Gallipoli, Ugento mete privilegiate

Share 0 Share 1 Share 0

LECCE – Un turismo ancora prevalentemente a carattere stagionale, con Lecce, Otranto, Gallipoli e Ugento mete privilegiate in provincia. Questo e molti altri dati relativi all’evoluzione del settore sono stati diffusi e analizzati ieri.

E’ stato infatti presentato, nella Sala Giunta di Palazzo Adorno, il report di Prefettura, Provincia, Comune di Lecce, Camera di Commercio e Istat.

Ne emerge che il 2015 ha segnato un nuovo ritorno alla crescita dei flussi turistici provinciali che, contando 915 mila arrivi e 4,3 milioni di presenze, sono aumentati, rispetto al 2014, del +6,0 per cento nel numero di turisti e del +1,3 per cento in termini di pernottamenti. Nel biennio precedente (2013 e 2014), invece, il trend di continua e consistente crescita che dall’inizio del millennio fino al 2012 aveva portato al raddoppio dei flussi turistici, ha manifestato una battuta d’arresto, dovuta soprattutto al minor numero di visitatori italiani. Diversamente, il numero di turisti stranieri non ha mai mostrato rallentamenti nella crescita.

Nel 2015 i comuni di Lecce, Otranto, Gallipoli e Ugento hanno convogliato, da soli, il 62,4 per cento degli arrivi ed il 59,1 per cento delle presenze. Il capoluogo di provincia è la principale area di approdo con oltre 234 mila arrivi (25,6 per cento del totale), mentre il comune di Ugento registra la percentuale più alta di pernottamenti (18,7 per cento). Negli ultimi anni le aree dell’entroterra sono andate incontro ad una consistente riduzione dei flussi. Al contrario, il capoluogo ed i comuni litoranei hanno registrato gli incrementi maggiori. La stagionalità dei flussi è per la provincia decisamente marcata, più che nel resto di Puglia e Italia. Basti pensare che nel 2015 le presenze registrate ad agosto sono quasi 50 volte superiori a quelle registrate nel mese di minore afflusso, gennaio. I turisti, inoltre, permangono in media per periodi sempre più brevi, 5,1 giorni nel 2009 e 4,7 nel 2015, tuttavia la permanenza media nella provincia è superiore a quella pugliese e italiana.

Per quanto riguarda la ricettività, dal 2009 al 2015 l’industria dell’ospitalità ha mostrato tassi di crescita superiori a quelli registrati, nello stesso periodo, dai flussi turistici. Gli esercizi ricettivi sono cresciuti del +24,3 per cento, risultando nel 2015 pari a 2.040 unità. Tra gli alberghi prevale soprattutto l’offerta delle strutture di livello medio-alto. Tra gli esercizi extra-alberghieri oltre metà dei posti letto è offerto da campeggi, anch’essi prevalentemente di livello medio-alto. I bed & breakfast della provincia, pure numerosissimi (1.161 strutture), offrono nel complesso solo il 16,3 per cento dei posti letto extra-alberghieri, gli agriturismi il 9,7 per cento.

Lecce è il comune della provincia con il maggior numero di esercizi ricettivi, contando 287 strutture tra cui 226 bed & breakfast. Il primato per il numero di posti letto, invece, spetta ad Otranto con 16.220 unità. Prendendo in considerazione non solo le strutture ricettive, ma anche le altre attività legate, direttamente o indirettamente all’industria turistica (ristorazione e intrattenimento di vario genere), alla data del 30 settembre 2016 si contano 6.254 imprese registrate, rappresentanti il 9 per cento del tessuto imprenditoriale salentino. Rispetto al 2009 esse sono cresciute, nel complesso, del +30 per cento. In particolare gli stabilimenti balneari sono aumentati di oltre il 51 per cento. Sono aumentati sia i ristoranti con somministrazione cresciuti del 16 per cento, sia i ristoranti senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, cresciuti in misura ancora maggiore (53,4 per cento). Le attività dello street food, il cibo da strada, registrano una vera e propria impennata (+224,4 per cento). Considerando i principali centri turistici della provincia, le imprese connesse con l’attività turistica sono cresciute soprattutto nel comune di Porto Cesareo.

Nel 2015 i servizi di alloggio e ristorazione della provincia di Lecce si sono avvalsi, nel complesso, della collaborazione di 20.387 lavoratori dipendenti, per un totale di 2.566 mila giornate retribuite. Ciascun lavoratore ha visto corrisposti in media 126 giorni di retribuzione, un numero relativamente basso se confrontato con la media pugliese e italiana, caratterizzandosi, la realtà locale, per la concentrazione delle attività legate al turismo in periodi dell’anno relativamente brevi. I servizi di alloggio e ristorazione della provincia si caratterizzano per la prevalenza di lavoro femminile. Le attività turistiche della provincia, inoltre, contano su una forza lavoro sostanzialmente giovane. La qualifica prevalente è quella di operaio (91,2 per cento dei dipendenti), mentre risulta esiguo il numero di impiegati (5,6 per cento) e di apprendisti (3,0 per cento). Quadri e dirigenti costituiscono un residuo 0,1 per cento. Le forme contrattuali a termine prevalgono rispetto ai rapporti più stabili. Per contro, la maggior parte delle giornate di lavoro è stata retribuita nell’ambito di contratti a tempo indeterminato.

L’8 marzo 2016, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stato istituito il Distretto turistico del Salento al quale hanno scelto di aderire, con la sottoscrizione di un apposito Protocollo d’intesa, tutti i 97 Comuni della provincia oltre a soggetti pubblici e privati che operano nel settore. Promotrice del progetto è stata la Prefettura di Lecce che, con il coinvolgimento della Regione Puglia e delle competenti Istituzioni locali, ha illustrato al territorio i benefici conseguenti all’istituzione del Distretto. Al fine di garantire concreta operatività al Distretto turistico e armonizzare le iniziative e le procedure amministrative all’interno dello stesso, è prevista la sottoscrizione di un Accordo di programma, nel quale vengono, tra l’altro, contemplati un Protocollo di garanzia della legalità nelle attività produttive e un Protocollo volto all’istituzione della Consulta provinciale per l’attuazione della zona a burocrazia zero e della semplificazione. Saranno, inoltre, attivati tavoli tecnici tematici per esaminare le questioni concernenti: accesso al credito e agevolazioni finanziarie, semplificazione e attuazione della zona a burocrazia zero, contratti di rete e progetti pilota.