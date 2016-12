Tap, per Emiliano “utile a decarbonizzare Ilva”. Su spostamento ulivi arriva la replica di Elia

Share 0 Share 0 Share 0

BARI – Il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano ha parlato anche del gasdotto Tap in occasione della presentazione del Bilancio insieme all’assessore al ramo Raffaele Piemontese.

Il gasdotto è “utile per decarbonizzare Ilva, fermo restando il problema dell’approdo a Melendugno”, ha dichiarato il governatore, stando a quanto riportato dall’agenzia della Regione. Il tema era già stato ampiamente affrontato in passato: secondo Emiliano l’opera sarebbe funzionale a decarbonizzare gli stabilimenti Ilva e Cerano. Si tratta di una proposta articolata illustrata già nel dicembre 2015 alla COP21, Conferenza sui cambiamenti Climatici di Parigi, all’evento “Cambiamenti climatici: la sfida delle regioni italiane e mediterranee”, organizzato dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici in collaborazione con la Società Italiana per le Scienze del Clima e Basque Centre for Climate Change – BC3.

A tal fine, la Regione chiede, appunto, che l’approdo del gasdotto venga spostato più a nord.

Stando a quanto riportato da alcune testate locali, però, Emiliano si sarebbe spinto anche oltre, affermando, nello specifico: “Il ministro Calenda su Tap ha raccontato una balla totale. La Regione non ha bloccato il gasdotto Tap a causa degli ulivi. Semplicemente la Commissione di Valutazione impatto ambientale nazionale, nel momento in cui ha chiesto al Consorzio Tap di verificare se erano stati fatti i carotaggi geologici del punto di approdo, ha detto, come succede a scuola quando uno è impreparato: ‘No, non li abbiamo fatti’. Così Tap ha chiesto 210 giorni di proroga. Qualcuno poi potrebbe dire che abbiamo chiesto la revoca dell’autorizzazione unica. Sì, ma l’abbiamo chiesta per altre ragioni, non per gli ulivi”.

Il country manager di Tap Italia Michele Elia ha prontamente replicato alle dichiarazioni apparse sulla stampa: “Mi fa molto piacere apprendere che è una balla che la Regione Puglia abbia bloccato i lavori di TAP a causa degli ulivi. Ci aspettiamo dunque che domattina sia rilasciata l’autorizzazione fitosanitaria allo spostamento delle piante da noi chiesta già il 28 novembre scorso dopo che per mesi abbiamo dovuto aspettare una verifica di ottemperanza ritardata per motivi alla fine rivelatesi inesistenti”.

Quanto ai ‘carotaggi geologici’, “presumibilmente i sondaggi non invasivi in corso a mare – prosegue Elia – sono finalizzati alla definizione del progetto esecutivo relativo a prescrizioni che nella migliore delle ipotesi dovranno essere ottemperate tra un anno e, appunto, non c’entrano niente con lo spostamento degli ulivi. Spostamento che è prassi comune nel Salento, come attestano i circa 100mila alberi movimentati negli ultimi anni, a detta degli uffici regionali, compresi quelli spostati per consentire la costruzione di 35 km di condotte dell’Acquedotto Pugliese tra Salice Salentino e Seclì. Ci permettiamo infine di avere un’altra idea del rapporto tra gli organi dello Stato e un’impresa impegnata nella realizzazione di una importante infrastruttura: non ci sono professori con la bacchetta e allievi impreparati ma parti che collaborano per realizzare nel più pieno rispetto dell’ambiente un progetto strategico per l’Italia e per l’Europa, della cui importanza, ad esempio ai fini dei suoi meritori piani di decarbonizzazione, anche il presidente Emiliano è pienamente consapevole”.