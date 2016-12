Sbarca a Lecce “Andare oltre”, lo guiderà l’ex FdI Fragola. Mellone: “Delli Noci candidato sindaco”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – In vista delle prossime elezioni comunali la lista civica Andare Oltre sarà presente nel capoluogo salentino.

A rappresentare il movimento leccese, in questa prima fase, sarà Massimo Fragola, ex coordinatore locale di Fratelli d’Italia, che avrà il compito “di farsi portavoce dei bisogni di tanti leccesi, oggi estranei all’élite politica che domina la città. Uomini e donne che non si ritrovano nelle etichette del secolo scorso e non vogliono essere rappresentati da movimenti antipolitici, col rischio di scivolare nell’ingovernabilità”, spiega lo stesso in una nota.

“Mi riconosco pienamente nel progetto ‘Andare Oltre’ – aggiunge – perché penso che l’amministrazione di un Comune debba anteporre le cose da fare per la città a qualsiasi appartenenza politica. L’esperienza dell’amministrazione comunale di Nardò sta dimostrando che la strada del merito e delle cose da fare è quella giusta. Per questo, al di là del rapporto personale che mi lega da sempre a Pippi Mellone, mi riconosco pienamente in questa nuova forma di comunità militante, che mescola la politica alla concretezza dell’azione quotidiana. Penso – aggiunge Fragola – che impegnarsi in prima persona per cambiare le cose sia l’unico modo per essere protagonisti del futuro di Lecce”.

Andare Oltre Lecce si propone quale “movimento civico trasversale, e non una semplice lista elettorale, che si pone il primario obiettivo di essere il punto di riferimento per gli ultimi, per la gente comune, per gli operai, per gli artigiani ed i commercianti, per gli studenti”.

Entusiasta della scelta il leader del movimento Pippi Mellone, che commenta: “Durante le prossime comunali saremo attivi in tutto il Salento e puntiamo moltissimo su Lecce, perché quella che si prospetta nella Capitale del Salento è una sfida epocale. La prossima amministrazione sarà chiamata a disegnare il futuro di Lecce e dell’intero Salento. Per questo, con Andare Oltre, abbiamo scommesso da subito su Alessandro Delli Noci, che proponiamo come candidato Sindaco”.

Le parole chiave sono, ancora una volta, innovazione, turismo, economia sostenibile, impegno per la riduzione delle disparità sociali. “Andare Oltre è un progetto politico aperto a tutti coloro che vogliono impegnarsi nel sociale, nella cultura, nella politica. Lavorerà per costituire un’ampia coalizione attorno alla figura di Alessandro Delli Noci”, conclude Fragola nella nota.

Pronta la risposta di Delli Noci, ex assessore della Giunta Perrone: “Sono molto contento della nascita del Movimento Andare Oltre Lecce, un movimento che ha portato cambiamenti tangibili e concreti nella città di Nardò sin da subito. Sono certo che anche nella nostra città l’attenzione a questioni strettamente legate al benessere della comunità sarà la stessa, così come l’intenzione e la voglia di passare dalle parole ai fatti. E’ per noi importante che forze ed energie di questo genere ci affianchino nella costruzione di un programma politico condiviso e partecipato che guardi alla costruzione di un’altra Lecce. Ringrazio Andare Oltre Lecce per avermi indicato come possibile candidato e ribadisco che al momento non abbiamo bisogno di nomi, di candidature ma solo di incontri, confronti, idee e visioni che ci consentano di costruire la Città dei cittadini e delle cittadine”.

La strada è già tracciata: si chiama “Primarie delle idee” e punta alla partecipazione attiva dei cittadini per scrivere il programma teso a disegnare la Lecce del futuro. Una sfida in chiave civica che potrebbe costituire una spina nel fianco del centrodestra, ancora alla ricerca di un suo nome.