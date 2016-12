Movimenti a palazzo Carafa: D’Autilia assessore. “Dal gruppo Lecce 2017 segnale di unità”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Esce Delli Noci ed entra D’Autilia: a palazzo Carafa, quando mancano ormai solo pochi mesi al voto, c’è un gran fermento.

L’ex amministratore unico di Alba Service, partecipata della Provincia, e consigliere del gruppo Lecce 2017, ottiene le deleghe all’Innovazione Tecnologica, Politiche Comunitarie, Politiche Giovanili, Politiche del Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Energetiche.

Le stesse, appunto, di Alessandro Delli Noci, che ha rassegnato le dimissioni dalla Giunta Perrone per una questione di fiducia “incrinata” nel sindaco e nei suoi. Del resto, pare che tra lui e il primo cittadino i rapporti fossero ormai improntati a un cordiale gelo.

Ed ecco che arriva il conferimento dell’incarico ad assessore, da parte del sindaco, proprio a Damiano D’Autilia per riequilibrare l’Esecutivo dal punto di vista delle funzioni, ma anche dei rapporti politici. Non è un mistero per nessuno che il gruppo consiliare più numeroso di palazzo Carafa covasse l’ambizione di “dire la nostra”, pur essendo parte integrante della maggioranza al Governo.

“Non rivendichiamo posti in Giunta”, la posizione di Lecce 2017 all’atto della costituzione del gruppo consiliare. Ora, comunque, il “riconoscimento”, seppur tardivo, è arrivato. “Ma va al gruppo e non alla persona“, precisa D’Autilia, raggiunto al telefono. “Non è una forma di risarcimento per me, perché gli impegni che vengono assunti si rispettano nei termini stabiliti o, diversamente, si va avanti. Confermo che non abbiamo rivendicato alcuna postazione – ha aggiunto – il sindaco ci ha riuniti, ha fatto una breve consultazione, ci ha chiesto di entrare in Giunta. Noi, dopo due giorni di dibattito interno abbiamo deciso di accettare. C’erano delle perplessità, ognuno di noi si poneva dei dubbi circa la possibilità di riuscire a offrire un contributo fattivo in quest’ultimo scorcio di legislatura, ma poi abbiamo voluto dare un segno di unità in questo momento di grande confusione“. Un messaggio rivolto al centrodestra e agli avversari, valido per il momento attuale, ma anche “in prospettiva”.

I mesi di lavoro saranno pochi “ma molto intensi”, conferma D’Autilia. Ci sono, infatti, degli atti importanti da liquidare. Il neoassessore ha ringraziato “ogni singolo componente del gruppo, mi hanno subito indicato come espressione della compagine in Giunta“. Quanto ai rapporti con il sindaco, D’Autilia sottolinea il concetto di “franchezza”, ovvero, “non si potrà mai dire che ho fatto delle dichiarazioni sottobanco su di lui. E’ uno degli amministratori più capaci, glielo riconosco – prosegue – credo però sia giusto, se una cosa non è condivisa, parlarne francamente, anche a costo di subire delle conseguenze”.

La giunta di Palazzo Carafa, in sostanza, è nuovamente al completo e torna nelle sue piene capacità di svolgimento dell’azione governativa nella fase finale del mandato.

“Buon lavoro al dott. D’Autilia, neonominato assessore, e al dott. Michele Giordano che torna a sedere fra i banchi di Palazzo Carafa come consigliere”, ha commentato a margine il primo cittadino.