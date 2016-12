Il programma della prima di ritorno: c’è Matera – Taranto

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Si giocano oggi le partite della prima di ritorno del campionato di Lega Pro e può essere subito una giornata importante.

Il Lecce tifa Taranto, visto che la formazione di Prosperi sarà di scena a Matera, contro la squadra che con i giallorossi condivide il primo posto in classifica. Per quanto riguarda le due immediate inseguitrici, la Juve Stabia ospita il Catania, mentre il Foggia sarà di scena in casa della Fidelis Andria.

Questo il programma completo della giornata

CASERTANA vs MELFI (Ore 18.30):

COSENZA vs CATANZARO (Ore 14.30):

FIDELIS ANDRIA vs FOGGIA (Ore 16.30)

JUVE STABIA vs CATANIA (Ore 18.30):

LECCE vs MONOPOLI (Ore 16.30):

MATERA vs TARANTO (Ore 20.45):

REGGINA vs UNICUSANO FONDI (Ore 14.30):

SIRACUSA vs MESSINA (Ore 14.30):

VIBONESE vs AKRAGAS (Ore 14.30):

VIRTUS FRANCAVILLA vs PAGANESE (Ore 14.30):