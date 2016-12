Il Nardò c’è, per il nuovo anno assalto alla zona play-off

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – Nonostante la buona prestazione del “Fittipaldi” di Francavilla in Sinni, il Nardò del tecnico Foglia Manzillo nell’ultima uscita non è riusciuto nell’obiettivo di fare risultato.

La classifica vede Palmisano e compagni lontani sol cinque punti dalla zona pay-off e la sensazione avuta, al giro di boa del torneo, è quella che il divario tra le prime della classe e le inseguitrici possa aumentare. Il Nardò dopo gli innesti del mercato di riparazione ha puntellato una rosa già competitiva e mira a raggiungere, senza indugio, i quartieri nobili della classifica.

In casa granata resta l’amarezza per aver perduto contro una diretta concorrente, ma di certo alcune certezze non mancano al di là delle buone impressioni raccolte negli ultimi tempi dagli adetti ai lavori. Alla ripresa del campionato prevista per il prossimo 8 Gennaio, Pamisano e soci saranno impegnati nuovamente in trasferta, questa volta in casa del ciampino che al “Giovanni Paolo II”, nel match di andata, si impose sul terreno di gioco dei neretini per 2 a 0. L’ultima sfida invece i Laziali hanno impattato per 1 a 1 contro la compagine del Madrepietra Daunia.

Il programma degli allenamenti durante la sosta del campionato é stato diramato ed è il seguente: campo di riferimento Lequile, ma con possibilità di sedute anche a Nardò. Questi i giorni: 21-22-23-27-28-29-30 dicembre. Ripresa il 2 gennaio senza ulteriori soste fino alla gara di Ciampino.

Intanto, al ritorno in campo, ci saranno importanti novità anche tra le fila delle dirette concorrenti: La prima, riguarda il Gravina, dove si potrebbe consumare l’esonerodel tecnico De Luca in favore di Feola. La sconda è quella relativa al Madrepietra Daunia, attualmente penultima forza del camponato, dove mister Felice è stato esonerato per la seconda volta in qusta stagione dopo il pareggio proprio in casa del Ciampino.

Oronzo Cristian Guarino