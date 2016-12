Padalino: “Difendiamo il primo posto conquistato con merito”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Con il derby di domani contro il Monopoli, inizia il girone di ritorno per il Lecce.

Come di consueto, Padalino ha fatto il punto della situazione nella conferenza stampa della vigilia al Via del Mare. “Il bilancio del girone di andata è decisamete positivo – sottolinea il tecnico -. Sinora ci sono stati più pregi che difetti, anche se ci sono suicuramente delle cose da migliorare. In particolare dovremo evitare situazioni come quelle du Fondi o Vibo Valentia”.

“Torromino non è di fatto utilizzabile ma ha chiesto di venire in panchina con noi – dice Padalino -. Una scelta importante per fare gruppo, l’ho condivisa e ho sibito accettato. Doumbia invece sta bene e può essere preseo in considerazione anche per giocare dall’inizio”.

“Il Monopoli è una squadra che è cresciuta molto rispetto all’andata – avverte l’allenatore foggiano -. Già in casa loro ci misero in difficoltà nella prima parte della gara, poi riuscimmo a prendere il sopravvento. Ha dei buoni giocatori per la categoria e poi magicamente tutte le squadre che ci affrontano raddoppiano le forze e le energie. Dunque bisognerà stare attenti”.

“Sulla carta il calendario sembra favorevole nelle prime partite del ritorno – conclude Padalino -. Ma non è detto, perchè all’andata diverse squadre di classifica medio-piccola hanno messo in difficoltà le grandi. Noi dovremo affrontare tutte le partite con l’atteggiamento giusto, che si tratti di scontri diretti o testa-coda non deve fare differenza. Solo la continuità di può permettere di consolidare quel primo posto che ci siamo conquistato con pieno merito“.