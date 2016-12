Nel garage oltre 45 chili di fuochi d’artificio destinati alla vendita: scattano sequestro e due denunce

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Stavano scaricando i fuochi d’artificio destinati alla vendita dalle proprie auto all’interno di un garage trasformato in un deposito. Peccato però che la documentazione in loro possesso non bastasse per autorizzare né il possesso di un tale quantitativo di giochi pirici né la loro custodia all’interno di quel locale tramutato in magazzino che, per questo, erano abusive.

A pochi giorni dal Natale scatta un nuovo sequestro di artifici pirotecnici a Lecce, dove la polizia sta mettendo in atto dei controlli specifici per prevenire e reprimerne la vendita illegale. In totale ammonta ad oltre 45 chili il peso dei fuochi d’artificio e “botti” contenuti negli scatoloni sottratti dagli agenti ad un gruppo di quattro persone “pizzicate” a scaricare il carico “esplosivo” nel deposito abusivo in attesa della prossima vendita.

Ad attirare l’attenzione dei poliziotti mentre transitavano nella zona di piazzale Sondrio sono state due auto con i bagagliai aperti in direzione del basculante, anch’esso aperto, di un garage. Mentre si avvicinavano per verificare di cosa si trattasse dal box sono sbucati quattro giovani che raggiungevano le auto, afferravano degli scatoloni e trasportavano questi all’interno del deposito. Alla vista della volante il gruppetto si è giustificato spiegando che si trattasse di “semplici” fuochi d’artificio.

Quando gli agenti sono entrati nel garage però, hanno trovato ulteriori cartoni pieni di giochi pirotecnici che, sommati a quelli ancora presenti in auto, già a prima vista erano di un quantitativo tale da non essere destinati a semplice uso personale. A rendere i poliziotti ancor più sospettosi anche il fatto che tutti e quattro i giovani fossero volti a loro già noti. Così i controlli sono diventati ancor più approfonditi.

Il gruppetto ha così raccontato che l’intero carico fosse destinato alla vendita, per la quale sottolineavano di essere in regola con tutte le autorizzazioni, effettuata tramite l’allestimento di un banchetto nella zona di Porta Napoli. Il garage, di cui risultava essere proprietario uno dei quattro, in base a quanto dichiarato serviva solo per una custodia temporanea della merce. La documentazione presentata agli agenti, però, non è apparsa idonea né in relazione al quantitativo né al luogo di custodia.

E così non solo è scattato il sequestro degli oltre 45 chili di fuochi d’artificio ma gli agenti hanno effettuato anche due denunce. A finire nei guai sono stati il proprietario del garage e di una delle auto e il proprietario dell’altra auto, dunque due dei quattro giovani, per commercio abusivo di materiale esplodente.