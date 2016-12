L’oroscopo di oggi mercoledì 21 dicembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE – Ottima forma fisica, oggi macinerai chilometri e chilometri per fare i regali, per il lavoro, per fare gli auguri a colleghi e conoscenti che sai di non riuscire a vedere durante le festività. Sarà una giornata piena di affetto.

TORO – Cena aziendale? Pranzo di lavoro? Forse avresti preferito tornare a casa un po’ prima. Quello che ti frega sempre è la negatività a priori. Sarà una bella giornata, goditela! Sorridi, è Natale, lavoro e soldi godono del favore di Giove, e hai più motivi per gioire che non il contrario.

GEMELLI – Senti l’acqua alla gola. Sia che lavori in proprio o che tu sia dipendente, sentirai di non avere neanche la metà del tempo che vorresti per prepararti al Natale nel migliore dei modi. Giove verrà in tuo soccorso.

CANCRO – Venere dalla tua parte, vorrebbe vederti rallentare i ritmi, soprattutto per recuperare pace, armonia e complicità con il partner. Forse è il regalo migliore che tu possa farti.

LEONE – Oggi Cupido scoccherà la freccia della passione e dell’amore folle. Che tu sia single o meno, oggi potresti fare follie d’amore (attento però a non spendere troppo).

VERGINE – Non sarai in ottima forma, forse ti basterà restare a casa un solo giorno per riprenderti e non rischiare di trascorrere il Natale (e non solo) a letto. Prenditi cura di te oggi.

BILANCIA – La tanto attesa promozione, la conferma del nuovo progetto, qualsiasi cosa ti auguravi avvenisse, professionalmente parlando, oggi Marte (testardo almeno quanto te) te la servirà in carta da regalo natalizia. Gioia e soddisfazione!

SCORPIONE – E quello che non ti aspetti arriva inesorabile. Forse una raccomandata legata a un fatto dimenticato sarà dimostrazione che Saturno è contro. Dopo una iniziale e giusta preoccupazione, dovrai cercare di reagire.

SAGITTARIO – Cena di lavoro? Aperitivo tra colleghi? Reunion tra amici che rivedrai a gennaio? Ecco, oggi gli affetti saranno l’unico (e non è poco) elemento positivo di una giornata di imprevisti professionali.

CAPRICORNO – Stanchezza, non tanto fisica, quanto mentale. Giove fa le bizze e tu senti di non avere voglia di lavorare. Farai tutto come devi, ma non vedi l’ora di lasciare il posto di lavoro, vorresti fare altro e non essere lì.

ACQUARIO – Forse un raffreddore, forse un po’ di stress, di stanchezza, di corde che si spezzano per tutte le fatiche accumulate in un anno. Oggi vorresti solo rimanere a casa o tornarci quanto prima, anche se non potrai rinunciare a un impegno serale.

PESCI – Serafico, oggi sei serafico. Nonostante l’ansia per le cose da fare, nonostante una raccomandata magari antipatica appena ricevuta, nonostante un graffio sull’auto, oggi nulla può intaccare la tua pace e serenità interiore.