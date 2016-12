Ladri sfortunati, falliscono furti in due stazioni di servizio: sistemi d’allarme li mettono in fuga

Share 0 Share 0 Share 0

MONTERONI/CAMPI SALENTINA (Lecce) – Prendono di mira due distributori di carburante a distanza di un’ora ma in entrambi i casi vengono messi in fuga dal sistema d’allarme. Sono dovuti fuggire via a mani vuote i ladri entrati in azione questa notte tra Monteroni di Lecce e Campi Salentina.

Nel primo caso a terminare nel mirino è stata la stazione di rifornimento “Carriero Energy” di via Del Mare. I malfattori, intorno alle 3, hanno forzato la porta d’ingresso del bar-tabacchi interno all’area di servizio e si sono intrufolati ma il sistema d’allarme ha rilevato la loro presenza ed è entrato in funzione mettendoli in fuga. Sul posto sono intervenute le pattuglie della vigilanza privata Ggs a cui è collegato il distributore di carburante che, avvistando l’infisso manomesso, hanno subito allertato i carabinieri e il titolare. Dopo un rapido controllo è emerso che i balordi non sono riusciti a portare via nulla.

Stesso esito ha avuto il tentativo di furto andato in scena solo un’ora dopo, intorno alle 4, a Campi Salentina, dove è stata presa di mira la stazione di servizio “Nuova petroli” situata sulla strada statale 7. Anche qui a mettere i bastoni tra le ruote ai ladri è stato il sistema d’allarme, di cui la centrale operativa della Ggs ha ricevuto segnalazione. Quando le guardie giurate sono approdate sul posto dei balordi non vi era più alcuna traccia.

Evidenti però i segni del loro passaggio: la vetrata del locale era stata completamente frantumata. Giunti sul posto il proprietario ed i carabinieri hanno appurato che i ladri non avevano portato via nulla. In entrambi i casi i militari hanno acquisito i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza da cui potrebbero emergere particolari importanti per identificare i balordi entrati in azione e comprendere se si tratti delle stesse persone.