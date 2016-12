A pesca di ricci e frutti di mare nell’area protetta: mille esemplari tornano in libertà. In tre nei guai

Share 0 Share 0 Share 0

PORTO CESAREO (Lecce) – Con l’arrivo delle feste natalizie la domanda aumenta e così venditori illegali, allettati dalla prospettiva di fare affari, spesso si avventurano in mare a caccia di prodotti ittici anche in zone vietate della costa salentina.

Sarebbe stato questo l’intento, secondo gli investigatori, dei pescatori di frodo sorpresi all’interno dell’area marina protetta di Porto Cesareo che per questo sono stati denunciati. L’operazione è stata portata a termine dai militari della Capitaneria di porto di Gallipoli che, in collaborazione con gli agenti del commissariato di Nardò, i carabinieri della stazione di Porto Cesareo e il personale dell’ufficio marittimo della località cesarina, in questi giorni hanno intensificato i controlli lungo la costa, sia via mare che via terra, proprio per reprimere il pericoloso fenomeno.

A finire nella rete dei controlli sono state tre persone, individuate e denunciate per varie violazioni della legge quadro sulla Aree marine protette. I denunciati sono stati sorpresi proprio mentre con apposita attrezzatura subacquea pescavano nella zona protetta varie specie marine. I militari hanno provveduto a sequestrare sia il loro equipaggiamento, che i circa mille esemplari già pescati costituiti da ricci, ostriche e limoni di mare. Questi ultimi essendo ancora vivi sono stati rigettati in mare.

Visti gli ingenti quantitativi già pescati, per gli investigatori con molta probabilità i prodotti ittici sequestrati avrebbero alimentato il mercato sommerso di tali specie, vendute al dettaglio senza le necessarie certificazioni rilasciate, come previsto per legge, dai competenti organismi sanitari.