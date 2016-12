Samsara Beach: si chiude un anno straordinario con due beach party e un tour europeo che non finisce mai…

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – Si chiude per il Samsara Beach un 2016 straordinario: nel quartier generale di Baia Verde, a Gallipoli (LE) dove sorge il celebre beach club, e pure in giro per l’Italia e l’Europa.

Il 2016 è stato l’anno dell’apertura dell’immenso Samsara Deluxe, a Budva, in Montenegro, di un’estate straordinaria, di tanti format di party Samsara diversi che fanno ballare decine di club… E tutto questo, come lo scorso anno si chiudere in spiaggia, per due beach party invernali da non perdere.

E per il 2017? Le novità in programma sono già tante, visto che di divertimento stile Samsara, ovvero scatenato e basato su ottima musica, c’è davvero bisogno.

Vale la pena partire dai due appuntamenti simbolo del divertimento di fine anno, ovvero i beach party invernali, pomeridiani, di scena al Samsara Beach di Gallipoli. Solo il Samsara poteva pensare a far ballare il Salento d’inverno in spiaggia… Il primo è il Christmas Beach Party di lunedì 26/12/16 quando si festeggia a ritmo di house, in spiaggia, con giubbotto e cappellino da Babbo Natale, per tutto il pomeriggio, aspettando insieme il tramonto più bello del Salento e forse del mondo, anche d’inverno. L’1/1/2017 si replica e ci si scambiano gli auguri di buon 2017 col New Year Beach Party e col sound unico di Danilo Seclì e degli altri talenti del Samsara.

Ci sono poi aggiornamenti anche nell’agenda dei vari tour in giro per l’Italia. Samsara Tour, il format che mette in ballo tutto lo staff Samsara, fa muovere a tempo il Premiere di Gallipoli il 26/12, mentre 31/12 stappa lo champagne in piazza a Trani con un imperdibile show.

Sono poi tante le date annunciate fino a febbraio 2017 anche per Samsara Showcase: tra le altre ci sono quella del Circus beatclub Brescia il 22/12, Vanilla Perugia il 14/1/2017 e Room 26 il 24/2 a Roma. Ancora: Samsara House (con Marco Santoro e Andrea Maggino) fa tappa, tre le altre, il 23/12 allo Showroom di Padova e il 21/1/2017 al Beagle di Podgorica, in Montenegro. Anche Samsara Tun Up, dedicato ai ritmi reggaeton, hip hop che fanno muovere il mondo, esce fuori dallo Stivale ed approda nella vicina Svizzera, per l’esattezza al Princess di Lucerna, il 28/1/2017 e pure il 25/3. Da segnalare, tra le altre, anche, la doppietta di Danilo Seclì, il giorno di Natale, ovvero il 25/12, al Jammin Sud di Atena Lucana (Sa) e poi il 2/3/2017 all’Akua Keta di Pisa.

SAMSARA TOUR (Il Samsara Show al completo)

26|12 PREMIERE – GALLIPOLI (LE)

31|12 SHOW IN PIAZZA – TRANI (BT)

////////

SAMSARA SHOWCASE (i dj e i vocalist Samsara)

22|12 CIRCUS – BRESCIA

07|01 BUCA DI BACCO – MARINA DI ASCESA (SA)

14|01 VANILLA – PERUGIA

04|02 GAYA’ – MESAGNE (BR)

18|02 SHED CLUB – BUSTO ARSIZIO (VA)

24|02 ROOM 26 – ROMA

////////

SAMSARA HOUSE (Andrea Maggino e Marco Santoro)

23|12 SHOWROOM – PADOVA

25|12 SOFIA – FONDI (LT)

26|12 GENTLY – APRICENA (FG)

21|01 BEAGLE – PODGORICA – MONTENEGRO

04|03 GAYA’ – MESAGNE (BR)

////////

SAMSARA TUN UP (hip hop & reggaeton)

28|01 PRINCESS – LUCERNA (SVIZZERA)

25|03 PRINCESS – LUCERNA (SVIZZERA)

////////

ARTISTI Samsara ON TOUR

25|12 JAMMIN SUD – ATENA LUCANA (Sa) Danilo Seclì

28|01 MASAI CLUB – CAGLI (PU) Marco Santoro

02|03 AKUA KETA – PISA Danilo Seclì

////////