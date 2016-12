Rubano tv e tre slot machine dal bar, ritrovate ore dopo: banda via con il denaro. A Castro furto in una scuola

Share 0 Share 0 Share 0

CASTRO/GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) – I ladri prendono di mira una scuola ed un bar, tutto in una sola notte. I due episodi sono accaduti a Castro e Gagliano del Capo, entrambi tra domenica sera e lunedì mattina, quando sono stati scoperti.

I carabinieri della compagnia di Tricase, guidati dal tenente Alessandro Riglietti, ieri mattina sono stati allertati dal titolare del bar “La Villetta” della cittadina vicina a Leuca che, all’apertura, ha ricevuto l’amara sorpresa. I ladri, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si sono introdotti nel locale per poi svaligiarlo. Prima si sono impossessati di tre slot-machine, piene di soldi, poi di un televisore 40 pollici che hanno portato via probabilmente con una station wagon o un furgone.

I malfattori sono stati anche fortunati, perché il sistema d’allarme di cui è dotato il bar non è entrato in funzione segnalando la loro intrusione, pare per via di un malfunzionamento. Quindi la banda ha avuto tutto il tempo per portare a termine il piano. Gli investigatori, che si sono occupati dei rilievi, hanno setacciato la zona alla ricerca di sistemi di videosorveglianza che possano aver ripreso i ladri in azione.

A metà mattinata una svolta inaspettata: le tre slot machine rubate sono state ritrovate abbandonate nelle campagne, naturalmente sventrate e prive del denaro che contenevano, quantificato in circa 2mila 500 euro. Con tutta probabilità la banda dopo il furto ha raggiunto un posto isolato per poter scassinare con tutta calma i macchinari. Anche il televisore 40 pollici è stato rintracciato e restituito al legittimo proprietario. Le indagini sono in corso.

A Castro, invece, a finire nel mirino è stata la struttura di via dei Gerani che ospita una scuola primaria. Ignoti si sono intrufolati nell’istituto scolastico rompendo una finestra. Una volta dentro hanno rovistato nelle aule fino ad individuare due casse dell’amplificazione, gli unici oggetti di valore che sono riusciti ad intercettare.

Senza prendere nient’altro sono fuggiti via passando inosservati. Il loro anonimato è stato garantito anche dall’assenza di sistemi di videosorveglianza e di allarme nella scuola. Il furto è stato scoperto all’apertura dell’istituto dal personale della scuola che ha subito allertato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Spongano e i colleghi della compagnia di Tricase, che ora indagano sull’accaduto.