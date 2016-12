Nardò, Foglia Manzillo: “Il nostro obiettivo è quello di far bene e raggiungere i play-off”

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – C’è tanta amarezza in casa granata per la sconfitta rimediata al “Fittipaldi” di Francavilla in Sinni. I neretini, infatti, hanno avuto tante occasioni per passare in vantaggio, perdendo poi la gara con un calcio da fermo tirato alla perfezione ad inizio ripresa.

L’allenatore granata propone la sua anlisi nel post match di Francavilla in Sini:” Abbiamo avuto il pallino del gioco per tutti i novanta minuti – esordisce Foglia Manzillo -, nel primo tempo abbiamo avuto tre o quattro occasioni limide per passare in vantaggio oltre al palo, ad inizio gara, centrato da versienti, ma nell’unico errore commesso abbiamo subito un gol su calcio di punizione. Nonostante la rete abbiamo continuato ad attaccare con più foga ma con meno lucidità. Non avremmo assolutamente meritato la sconfitta, ma ne prendiamo atto cercando di voltare subito pagina”.

“Ci è mancata un pò di cattiveria in area di rigore – continua Foglia Manzillo -, andando in vantaggio la partita si sarebbe messa sui binari che la mia squadra predilige. Dobbiamo essere più cattivi, sportivamente parlando, sotto rete ed è questa l’unica cosa che posso rimproverare ai miei ragazzi”

“Siamo una buona squadra – conclude il trainer granata – e indipendentemente dalla sconfitta, scendere in campo a Francavilla in Sinni ed imporre il proprio gioco per quasi novanta minuti di gioco credo non sia da tutti. Il nostro obiettivo è quello di far bene e di cercare di raggiungere i play-off, un obiettivo per cui bisognerà lottare fino alla fine”.

Il girone di ritorno infatti sarà fondamentale per i granata che, dopo l’ottima campagna di rafforzamento del mercato di dicembre, sicuramente possono ambire a traguardi importanti.

