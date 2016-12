Merce pericolosa in vendita negli empori cinesi, pugno duro della municipale: sequestrati altri 140mila prodotti

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – “L’attenzione su questi aspetti sarà sempre massima e nei prossimi giorni faremo controlli su altre realtà analoghe”. Questa la promessa che aveva fatto solo 15 giorni fa il comandante della polizia municipale di Nardò, Cosimo Tarantino, in seguito al sequestro di articoli irregolari e pericolosi intercettati in diversi negozi gestiti da cinesi. Ed effettivamente la guardia non è stata abbassata, tant’è che ulteriori controlli effettuati negli ultimi giorni hanno condotto ad un nuovo maxi-sequestro.

Gli ultimi a finire sotto la lente di ingrandimento della polizia municipale sono stati due grossi empori cinesi della città ai quali sono stati sequestrati 140mila prodotti irregolari, per un valore complessivo di circa 20mila euro. Questa volta l’attenzione, oltre che su giocattoli, articoli natalizi, bigiotteria e cosmetici, si è concentrata su prodotti elettrici e accessori di telefonia risultati privi della regolare etichettatura “CE”.

La presenza di questo marchio indica che i prodotti rispettano i requisiti delle direttive comunitarie e che, quindi, il responsabile della loro immissione sul mercato ha operato secondo le corrette procedure di valutazione dei rischi offrendo oggetti sicuri nel rispetto del Codice del Consumo.

Gli articoli che ne sono privi, dunque, oltre ad essere irregolari sono considerati pericolosi soprattutto perché non sottoposti a controlli che ne verifichino la sicurezza. Oltre al sequestro dei prodotti, sono state elevate anche verbali per oltre 2mila euro ai titolari dei negozi.

“È incredibile la quantità di merce abusiva e pericolosa che ci siamo trovati di fronte – commenta il comandante della Polizia Locale Cosimo Tarantino – messa in vendita a ignari acquirenti. In questi casi non è ammessa tolleranza, visto che parliamo della sicurezza e della salute delle persone e anche della tutela dei rivenditori ligi alle regole che mettono in vendita prodotti sicuri”.

Un ringraziamento per il lavoro svolto dalla polizia locale giunge dall’assessore al ramo Graziano De Tuglie e dall’assessore al Commercio Maria Grazia Sodero. “Il tema della sicurezza e di quella dei bambini in particolare è fondamentale – commentano – e in ogni caso controlli rigorosi e puntuali sono necessari in una città in cui il commercio è molto importante per il sistema economico e in cui evidentemente la maggior parte degli operatori rispetta le regole”.