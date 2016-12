Case vacanza e auto “fantasma” sul web, due famiglie campane ed un salentino nella trappola dei truffatori: denunciati

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – Che siano case vacanza o auto, poco importa. I truffatori sono sempre in agguato e, purtroppo, in molti casi riescono a far cadere nella trappola ignari utenti del web che setacciano famosi portali online a caccia del proprio oggetto del desiderio per poi ritrovarsi, dopo aver sborsato varie cifre di denaro, solo con un pugno di mosche in mano.

La disavventura questa volta è toccata a due famiglie campane che volevano trascorrere le loro vacanze estive a Gallipoli e ad un salentino che voleva acquistare un’auto. Grazie alle indagini svolte dagli agenti del commissariato della Città Bella, però, entrambe le storie sono terminate con un lieto fine: i presunti responsabili sono stati individuati e denunciati.

La prima storia vede protagonisti i due nuclei familiari provenienti da fuori regione, che approdati a Gallipoli per trascorrere le tanto agognate vacanze estive hanno dovuto fare i conti con un’amara sorpresa: le case che credevano di aver preso in affitto in realtà erano occupate dai legittimi proprietari, ignari di tutto. E così invece di rilassarsi e andare al mare, hanno dovuto trascorrere la loro giornata nel commissariato per denunciare l’ennesimo caso di truffa online in cui, loro malgrado, erano incappati.

Agli agenti hanno raccontato di aver trovato l’annuncio di due abitazioni in affitto nella zona di Baia Verde sul sito “Subito.it”. Dopo essere entrati in contatto con l’inserzionista e aver pattuito l’importo dell’affitto, i malcapitati avevano destinato l’importo di 563 euro a titolo di caparra all’affittuario che si spacciava di volta in volta alle sue vittime con nomi, numeri di telefono e indirizzi mail differenti. Gli artifizi adoperati dal truffatore non sono stati però sufficienti a mantenere l’anonimato a lungo.

Gli agenti del commissariato, infatti, sono ugualmente risaliti alla sua identità grazie ad un’articolata indagine che ha interessato diverse regioni e coinvolto uffici postali, banche, siti di e-commerce e gestori di telefonia. Si tratta di D.A., 29enne di Taranto, con piccoli precedenti alle spalle, che è stato denunciato per truffa aggravata e continuata. Le indagini sul suo conto, però, proseguono. Gli investigatori, infatti, non escludono che abbia teso la stessa trappola ad altri malcapitati turisti che la scorsa estate hanno scelto destinazioni anche diverse da quella salentina.

E’ terminata alla stesso modo la vicenda che ha visto come vittima di un altro furbetto del web un giovane gallipolino. Il salentino, attratto dall’annuncio di vendita di un’Audi A2 rintracciato sul sito “Subito.it”, voleva concludere quello che gli era parso un buon affare. Così prima si è assicurato delle condizioni dell’auto facendosi illustrare per bene tutte le caratteristiche, poi, dopo aver concordato le condizioni di vendita, ha inviato 500 euro di anticipo sulla carta postepay del venditore.

Dopo aver versato il denaro, però, l’inserzionista è improvvisamente sparito: più volte il giovane ha provato a contattarlo al cellulare ma senza riuscire a ricevere risposta. Solo dopo si è scoperto che i telefoni erano intestati a due persone extracomunitarie, risultate estranee alla vicenda. Così come erano anche i legittimi proprietari dell’Audi, totalmente ignari del fatto che qualcuno l’avesse messa in vendita a loro insaputa.

Ormai conscio di essere stato truffato, il giovane si è rivolto alla polizia per sporgere denuncia. Al termine delle indagini gli agenti hanno incastrato il presunto truffatore, T.P., 44enne già noto alle forze dell’ordine e residente nella provincia di Pavia, che è stato denunciato.