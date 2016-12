Violento schianto all’incrocio: auto finisce contro un muro e Ape si ribalta. Due feriti

Share 0 Share 0 Share 0

RACALE (Lecce) – Svolta sulla strada principale mentre sopraggiunge un’auto. Lo schianto, violento ed inevitabile, non avrebbe provocato ferite gravi agli occupanti dei due mezzi coinvolti solo per un caso fortuito, ma all’inizio per entrambi si è temuto il peggio.

Incidente nelle prime ore di questa mattina a Racale lungo via Mazzini, strada che dal centro del paese conduce verso la vicina Melissano. A scontrarsi ad un incrocio sono state una Fiat Punto, guidata da un 21enne pakistano, e un’Ape, condotta da un 68enne del posto.

Da una prima ricostruzione della dinamica pare che l’auto stesse percorrendo la via in direzione dell’uscita del paese quando d’un tratto si sarebbe trovata di fronte il motocarro. Quest’ultimo sarebbe sbucato all’improvviso da una strada laterale, via Udine, intenzionato ad immettersi in via Mazzini.

Il giovane alla guida del veicolo non avrebbe potuto far nulla per evitare lo scontro, in seguito al quale è andato a schiantarsi contro il muro di cinta di un’abitazione con la sua Punto mentre l’Ape si è ribaltata, rimanendo capovolta sull’asfalto. Il rumore provocato dallo scontro è stato molto forte, tant’è che diversi residenti della zona si sono riversati in strada per capire cosa fosse accaduto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno condotto i feriti in ospedale in codice rosso. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo i carabinieri della stazione locale insieme ai colleghi della compagnia di Casarano, diretti dal capitano Clemente Errico, si sono occupati di effettuare i rilievi del sinistro che saranno utili per stabilire eventuali responsabilità.