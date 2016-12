Rugby: il Trepuzzi vince lo scontro diretto a Monopoli e si qualifica matematicamente ai play off

Share 0 Share 0 Share 0

TREPUZZI (Lecce) – Il Trepuzzi si gioca il campionato in 80 minuti. in casa della diretta concorrente per l’accesso ai play off, si gioca sul filo di lana per tutta la gara, visto l’importanza della posta in palio la partita si rivela nevosa e fallosa.

Primo tempo: il Salento XV parte a mille cercando di mettere subito il risultato dalla propria parte e al 17° realizza una punizione con Ragione, che si ripete al 25°, ma su una dormita collettiva degli ospiti il Monopoli, fino a quel momento mai pericoloso realizza la meta trasformandola e passando in vantaggio, ma dopo appena due minuti ancora l’estremo ragione realizza la punizione del sorpasso, il primo tempo termina 7 – 9

Secondo tempo: dopo appena due minuti su un pallone vagante ed all’apparenza innocuo i salentini dormono e gli adriatici realizzano la seconda meta della giornata portandosi avanti di 3 punti e al 15° aumentano il vantaggio a sei punti con un calcio piazzato, gli ospiti si ravvicinano al 17° con una punizione di Ragione, da questo momento il Trepuzzi prende in mano le redini dell’incontro realizzando due mete una al 22° con Ragione e l’altra al 26° con Tafuro di cui una trasformata da Ragione che realizza anche una punizione al 31°, sul punteggio di 15 a 27 sembrava fatta per il Salento XV ed invece a tre minuti dalla fine su un azione di mischi il Monopoli schianta la difesa degli ospiti realizzando la meta che viene trasformata, riaprendo la gara ma gli ultimi tre minuti passano senza ulteriori sussulti e il Trepuzzi si porta a casa un importante vittoria per 27 a 22

“Siamo contenti di aver vinto questa gara – dichiara il capitano Solazzo, – che ci permette di andare a disputare il girone promozione, certo non è stata una bella partita ma in questa volta ci si può accontentare dl risultato. Auguro a tutti gli sportivi e non un Buon Natele e un Felice Anno Nuovo”.

Risultati 4 giornata di ritorno:

Bitonto – Bari 3 – 26 (0-4)

il Monopoli – Trepuzzi 22 – 27 (3-2)

Riposa: Svicat Campi

Classifica:

Bari 33, Trepuzzi 24, Monopoli 18, Bitonto 5, Svicat -2.