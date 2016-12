Comitati per il “no”, Abaterusso e Frisullo: “Da quella mobilitazione le basi per un nuovo centrosinistra”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Un nuovo centrosinistra a partire da quel “no” forte e chiaro pronunciato dalla nazione lo scorso 4 dicembre in occasione del referendum costituzionale avente a oggetto la riforma della Carta firmata Renzi-Boschi.

L’esito della consultazione ha prodotto le dimissioni del presidente del Consiglio Matteo Renzi e la crisi di governo-lampo chiusasi con l’insediamento dell’esecutivo Gentiloni. Ora il passaggio successivo sarà il ritorno alle urne. Resta però il nodo della legge elettorale. A tal proposito, dall’assemblea nazionale del Pd di ieri lo stesso Renzi ha rilanciato l’idea del Mattarellum.

A livello politico, invece, nel pantano è finito l’intero centrosinistra, con un Pd divorato dalle lotte intestine e la galassia degli altri partiti che stentano a trovare la loro via. Uno scenario desolante, di fronte al quale, però, non tutti sono disposti a gettare la spugna. Ernesto Abaterusso, ad esempio, coordinatore regionale dei comitati “Scelgo no”, lancia un segnale ben preciso, convocando tutti i responsabili locali dei Comitati per il “no”. L’appuntamento è per domani, martedì 20 dicembre alle 17 all’Hotel Tiziano. Non una semplice riunione per analizzare i risultati del referendum, ma un’occasione per rilanciare il progetto stesso del centrosinistra.

“Lo scorso 4 dicembre – afferma Abaterusso – grazie ad una fortissima partecipazione dei cittadini, la riforma Renzi-Boschi è stata bocciata e con essa anche il tentativo di svilimento delle istituzioni democratiche e l’allontanamento dei cittadini dagli spazi di democrazia”.

“Tantissimi, specialmente i più giovani, hanno voluto tracciato con la matita un domani diverso ed è emersa chiara la domanda di una nuova e più buona politica capace di interpretare i bisogni e le aspettative di un paese lacerato e in cerca di una svolta tangibile”, prosegue.

Da qui l’appuntamento di domani. L’obiettivo è proprio quello di “porre le basi per un nuovo progetto che, partendo dall’appassionato impegno per le ragioni del NO, punti a costruire un nuovo centrosinistra”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Sandro Frisullo, anche lui in prima linea nella campagna per il “no”. Nell’evento di chiusura con l’ex premier Massimo D’Alema, Abaterusso ha ringraziato l’ex vicepresidente della Giunta regionale “che si è speso per la battaglia ma ha anche pungolato noi tutti”. E ora Frisullo sottolinea, invitando alla partecipazione all’iniziativa di domani: “Alla domanda di politica è doveroso corrispondere consapevoli che è nostro compito dare continuità alla mobilitazione che in forme così originali ed estese si è espressa a sostegno del NO. In quella mobilitazione stanno insieme l’attaccamento ai valori della nostra Costituzione Repubblicana e la straordinaria opportunità di aprire una nuova stagione della cittadinanza attiva e ancora l’alimento concreto a una riforma degli strumenti e dei contenuti della politica. Su queste basi si può rilanciare il progetto che partendo dall’appassionante e plurale impegno per il NO punta a costruire un nuovo centrosinistra; ad elaborare e irrobustire la piattaforma politico-programmatica di una grande forza popolare della sinistra riformista e di governo”.