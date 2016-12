Al “Cezzi” Il Novoli non va oltre il pari a reti bianche contro il Trani

Share 0 Share 0 Share 0

NOVOLI (Lecce) – Pareggio giusto per il Novoli di Mister Simone Schipa al cospetto del un nuovo e forte Trani targato mister Pettinicchio, anche se alla fine del match il tabellino delle occasioni, pende nettamente dalla parte dei padroni di casa, sfortunati nel non saper sfruttare al meglio le due occasioni avute. Gara agonisticamente valida quella in scena sulla terra battuta del Cezzi per la prima giornata di ritorno del Campionato di Eccellenza Pugliese.

Rossoblù incerottati e privi di diversi titolari, capitan Potì e Podo appiedati dal giudice sportivo con Cocciolo e Giorgetti, invece, in infermeria. Per il Novoli da evidenziare l’esordio del nuovo innesto Giovanni Malagnino e le prestazioni dei giovani: il centrocampista Samuele Vergari classe 99, Giammarco Tommasi punta centrale classe 98 e Mario De Vincentis, oltre ai vari De Giorgi Spagnolo e Margiotta, giovanotti di prospettiva. Sul fronte adriatico tutti i big tranesi in campo. Ciaramitaro, D’Allocco. Tedesco e Trotta calciatori di categoria superiore almeno sulla carta, hanno provato a scompigliare la compagine Nord salentina ben diretta in porta da Laghezza e dalla forza fisica dei centrali difensivi Indirli e Schiavone.

Pronti via ed è il Novoli a sfiorare il gol: cross dalla destra di Malagnino e botta secca al volo di Indirli che colpisce il palo interno a Di Candia battuto. Il Trani prova ad alzare il baricentro, ma i rossoblù sono un osso duro e lottano come leoni su ogni pallone. La prima frazione finisce a reti inviolate. Nel secondo tempo il match non cambia con gli ospiti che provano a fare la partita e con il Novoli sempre abile e pericoloso a ripartire. Al minuto 18 quella che poteva essere la svolta del match. L’indiavolato Malagnino lavora una bella palla sulla fascia e scodella sul dischetto del rigore un palone al bacio per l’under Tommasi che a tu per tu con l’estremo tranese, anziché schiacciare, colpisce di spalla e vanifica una clamorosa occasione che avrebbe cambiato il verso della partita. Poi Il match scivola via con batti e ribatti e capovolgimenti di fronte, ma senza chiare occasioni. Si riprende l’otto gennaio con la trasferta di Bitonto.

TABELLINO: NOVOLI – TRANI 0 a 0

NOVOLI. Laghezza, Giannuzzi, De Vincentis, Di Silvestro, Indirli, Schiavone, Vergari, Quarta (24′ st De Michele), Tommasi (44′ st Spagnolo), Moriero (24′ st Giorgetti), Malagnino. A disposizione Margiotta, De Giorgi, De Marianis, Rizzo. All. Schipa.

TRANI: De Candia, Pinto, Dellino, Dall’Oco, Bruno, Ciaramitaro, Marzio, Camporeale, Trotta (18′ st Lasalandra), Gadaleta (31′ st Troia), Tedesco (45′ st Cocozza). A disposizione Di Benedetto, Troia, Cepele, Gnoni, Telera, Lasalandra, Cocozza. All. Pettinicchio.

ARBITRO: Iannella di Taranto.

Ammoniti: Di Silvestro, Schiavone, Moriero, Malagnino, Dall’Oco, Bruno, Ciaramitaro, Camporeale.

Oronzo Cristian Guarino