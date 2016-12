L’oroscopo settimanale dal 18 al 24 dicembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Ci sarà un pò di tutto in questa settimana natalizia. Tante le situazioni, i problemi, le gioie, i successi, gli imprevisti in cui brillerà il Sole, il tuo pianeta, la tua personalità, il tuo essere sempre chiaro, proattivo e disponibile al confronto. Ami l’attesa del Natale, ami il Natale e soprattutto il carico umano, emozionale ed emotivo che porta con sé. Al lavoro sarà tutto un tirare le somme e porre già le basi per il prossimo anno. Tanti auguri!

TORO (20 aprile – 20 maggio): Per molti del Toro forse sarà una settimana lavorativa, e nonostante il Natale forse non riuscirai a staccare la spina dal lavoro e dalle sue problematiche e dai suoi impegni. Marte si divertirà a farti perdere la pazienza, Venere cercherà di mettere una pezza qua e la, ma tutto sommato, forse in questi giorni maturerai intimamente la consapevolezza che hai più motivi per essere felice che per non esserlo. Tanti auguri!

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Ami questo periodo, il Natale, le luci, la compagnia, gli affetti. Forse non riuscirai a goderlo a pieno come vorresti, forse per il lavoro, forse per qualche preoccupazione o imprevisto. Mercurio ti dona intelligenza e scaltrezza per programmare il 2015. Forse non sentirai la pace interiore che speravi, ma nonostante questo, cercherai di vivere la settimana con entusiasmo e sorrisi. Tirerai fuori una vitalità e una voglia di fare inesauribile. Tanti auguri!

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Forse ti stancherai più del dovuto, forse non vorrai poi troppa gente intorno se non pochissimi e buoni, forse vorresti finalmente pensare in silenzio a quello che è stato e a quello che sarà. Sarà una settimana piena, carica di emozioni e cose da fare, di gioie ed emozioni. Settimana emotiva, sentimentale protetta dalla Luna. Tanti auguri!

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Settimana a tinte forti Leone, settimana di sentimenti ed emozioni inaspettate. Sognerai ad occhi aperti grazie al buon Nettuno, e anche se al risveglio non sarà tutto come lo avevi sognato, tutto sommato, penserai che va bene così. Verranno fuori tante emozioni e tutta quella sensibilità, tenerezza, spiritualità, emotività spesso troppo ben nascoste sotto la criniera e dietro la tua dentatura aguzza. Ruggisci, ma tante volte non mordi. Concentrati sugli affetti. Tanti auguri!

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): È la settimana del Natale, soprattutto siamo alla fine dell’anno, e questa e la prossima settimana, dominate da Mercurio, sarà tutto un tirare le somme e fare bilanci lavorativi, sentimentali, familiari, personali e intimi. Ti piace interrogarti, esaminarti, capire come e se stai cambiando. Continuamente in evoluzione, questa settimana, come tutto l’anno passato, sarà un tripudio di relazioni, contatti, persone. Tu così restio all’altro, hai sviluppato una socialità inaspettata. Settimana di affetti sopra ogni cosa. Tanti auguri!

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Finalmente quello che più volevi, una full immersion familiare. Affetti, coccole, amici, impegni, telefonate, incontri. Se prima delle festività non volevi altro che giorni sereni quasi silenzioni, adesso che sei nel pieno delle feste, vuoi solo gente intorno a te, vuoi sentire fisicamente l’affetto, il calore umano. L’amore se c’è è forte e totalitario. Se non c’è, Venere si sta adoperando perchè il tuo cuore torni a battere. Settimana di riordino emozionale, di ricordi inutili archiviati per sempre e di pulizie di primavera per far spazio al nuovo che verrà, e presto. Tanti auguri!

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Istintivo, reattivo, esplosivo anche con una scintilla praticamente impercettibile, sarai la dimostrazione che a Natale tutti sono davvero più buoni. Calmo e sereno, sarà una settimana di metamorfosi. Ben disposto, amorevole, appassionato, concetrato, oltre al lavoro, ai soldi, agli impegni, in questi giorni tutto avrà sapore di affetti, casa, famiglia. Nettuno ti renderà disponibile e accomodante come non mai. E anche qualche possibile motivo di scontro, lo eviterai. È Natale. Tanti auguri!

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): I primi giorni della settimana grazie a Venere ti vedranno particolarmente innamorato. Che tu sia single e in cerca d’amore, o innamorato da tempo del tuo partner, questa settimana scoprirai e avrai conferma di quanto il fattore ‘cuore’ sia fondamentale per l’equilibrio generale di ogni sfera della tua vita. Forse prenderai decisioni importanti per il futuro, per la tua vita e forse anche per la tua storia di coppia. Sarà proprio l’amore a fine settimana a rigenerarti della stanchezza lavorativa di una settimana intera. Ritroverai le energie per guardare al futuro, la professionalità accumulata nel tempo è una certezza. Shopping di piacere, forse già natalizio, Giove protegge le tue finanze. Tanti auguri!

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): Settimana che, tra tutte nell’anno, forse è quella che preferisci. Amante dello stare tra la gente, circondato di affetti, amante delle cene e dei pranzi in compagnia, in questa settimana vedrai l’esaltazione di tutto quello che più ami. Anche se qualche inciampo ci sarà, anche se non tutto ti farà sorridere, la settimana resta dominata da Urano che esalterà tutto quello che sei, che fai, le tue esperienze, i tuoi sentimenti, i tuoi desideri. Sentirai forse il bisogno di ritagliarti spazi di silenzio, di avere anche poche ore solo per te. Settimana di affetti. Tanti auguri!

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Settimana interrogativa, del resto, dominata da Saturno, non poteva che essere così. Anche per te sarà il momento di tirare le somme, non solo professionali, anche se gran parte dei tuoi pensieri saranno per il lavoro e per quello che accadrà a gennaio. Sarà il momento di fare bilanci emotivi, sentimentali, familiari. Dovrai riflettere su quanto hai ricevuto e quanto hai dato. E così questa settimana ti preoccuperai di ‘darè, di essere presente, di essere affettuoso, attento e disponibile nei confronti di chi ti ama (forse più di quanto ami tu) senza riserve e senza aspettarsi niente. Settimana di riflessione e cambiamenti. Tanti auguri!

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Settimana di Natale e di amore per te Pesci che godrai dei favori della dolce Venere. Passione, amore, intesa, comprensione, bilanci. Chi vive una storia stabile, chi ha un marito o una moglie da tempo, rinnoverà promesse e amore in questo ennesimo Natale trascorso insieme. Momenti di gioia, di grande affiatamento e intesa. Certo qualche screzio non mancherà, ma tutto risolvibile. Tanti i momenti di intima riflessione sulla vita, gli affetti, il futuro, l’anno in arrivo. Generoso e buono come pochi, anche questo Natale sarà una grande dimostrazione di amore nei tuoi confronti. Tanti auguri!