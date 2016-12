L’oroscopo per oggi domenica 18 dicembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE (21 marzo – 19 aprile): Riunione di famiglia per pianificare il da farsi durante le feste. Forse ci scapperà anche qualche leggero scontro o acceso confronto di idee, ma tutto finirà a tarallucci e vino.

TORO (20 aprile – 20 maggio): Forse le ferie le farai a gennaio, forse questi ultimi giorni dell’anno saranno per te iper lavorativi, cerca però di non far pesare la cosa a chi ti è intorno e forse subisce un pò le tue decisioni. Venere ti vuole passionale, ma soprattutto attento al tuo partner.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno): Un amico che non senti da un pò ti chiamerà o lo incontrerai per puro caso. Passerete insieme del tempo in un bar o a casa tua, e quella che inizialmente sembra una fortuita reunion, a fine giornata, si trasformerà in un possibile business.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio): Domenica in famiglia, che se da un lato non ti entusiasma, dall’altro neanche ti dispiace. Da sempre la famiglia è per te il focolaio perenne, il porto sicuro in cui rifugiarsi sempre e comunque. Serata di passione con Cupido a dir poco incontenibile, per chi ha un partner.

LEONE (23 luglio – 22 agosto): Seppur il cuore non è gonfio d’amore come vorresti, soprattutto se sei single, sarà comunque una giornata carica di affetto e amici. E poi si sa, un pò di shopping fa tornare il sorriso sul volto di tutti!

VERGINE (23 agosto – 22 settembre): Domenica di passione, a sorpresa, uno di quei giorni che ‘tutto il mondo fuori non ti tocca’, quello che conta davvero è quello che con il partner sta avvenendo in casa. Ricordati di mangiare e bere però, l’amore non riempie lo stomaco!

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Prosegue in questa domenica di Dicembre la latenza di sabato. Per fortuna in settimana sei riuscito a sbrigare faccende e spese che di solito rimandi al weekend, così potrai poltrire senza pensieri.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre): Domenica di assoluto riposo, sveglia tardi, colazione che diventa pranzo o brunch, passione tra le lenzuola, e un raro senso di buon umore. Una buona domenica anche per te Scorpione.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre): Marte nel tuo segno ti garantisce la serenità e la calma necessarie a fare scelte importanti che, se non nell’immediato, a partire dal prossimo anno potranno stravolgere completamente la tua vita.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio): I pianeti proteggono più che mai la tua sfera amorosa, passione e desiderio, amore e completezza, sono i sentimenti che animeranno una domenica invernale per te caldissima. Oggi non avrai bisogno d’altro.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio): Finalmente avrai il tuo tempo. Il tempo di una passeggiata, di un bagno caldo, di una doccia. Di un caffè in relax con gli amici, o il tempo da dedicare ai tuoi figli se ne hai. relax.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo): Qualche imprevisto, qualche sgambetto da parte della sorte avversa, o Nettuno che si diverte a mettere alla prova la tua pazienza. Ma oggi, nulla ti toccherà. Serafico.