[video] – Anziano si finge invalido: scoperto e denunciato. Nei guai anche tre medici

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Per l’Inps era incapace di camminare senza l’ausilio di un accompagnatore, ma di fatto svolgeva ogni attività, come guidare la propria auto o fare la spesa.

A finire nei guai un 73 enne, scoperto e denunciato dalla guardia di finanza di Lecce dopo 8 mesi di indagini, coordinate dalla dottoressa Donatina Buffelli della Procura della Repubblica di Lecce.

In particolare, nel corso delle investigazioni condotte dai militari, l’anziano è stato monitorato e videoripreso non solo mentre passeggiava autonomamente per le strade cittadine e guidava la propria autovettura da e verso il supermercato, ma anche in compagnia del nipote che, poco prima di entrare presso la sede dell’Inps di Lecce per andare a sostenere la visita di revisione riguardante la dichiarata invalidità, apriva la sedia a rotelle e lo faceva premurosamente “accomodare” per spingerlo davanti alla Commissione e non destare sospetti.

Le attività si sono concluse con il deferimento all’autorità giudiziaria della moglie e del nipote del ‘falso invalido’ nonché dei tre medici salentini, per le ipotesi di reato riguardanti la truffa, il concorso, il reato continuato nonché, per i medici, le false attestazioni.

I tre professionisti, inoltre, sono stati segnalati, per i rispettivi provvedimenti, all’Ordine Nazionale dei Medici. Di particolare importanza è stata la concreta collaborazione della direzione provinciale dell’ente di Lecce, che ha consentito di sottoporre nuovamente a controllo di revisione l’anziano signore e di capire la falsità delle attestazioni mediche, avviando immediatamente le procedure per la sospensione di ulteriori indebite erogazioni a tutela dell’Ente statale.

In aggiunta, la Procura della Repubblica di Lecce, su richiesta dei militari operanti, ha disposto il sequestro per equivalente di beni per un controvalore di oltre 25mila euro nei confronti del ‘falso invalido’, a ristoro delle somme indebitamente percepite in danno non solo del sistema previdenziale dello Stato ma anche delle c.d. categorie – legittimamente – protette. L’anziano, fermo sulle proprie posizioni anche di fronte all’evidenza, ha continuato a sostenere la propria grave invalidità anche dopo aver visionato i filmati girati dai militari, dichiarando che, grazie all’uso alcuni farmaci, poteva, sebbene in maniera temporanea, condurre prodigiosamente una vita “normale”.

Giustificazione, quest’ultima, che comunque non gli è valsa ad evitare anche il ritiro del tagliando di invalidità che gli consentiva di beneficiare dei parcheggi sulle strisce gialle riservati alle categorie protette aventi titolo.

L’operazione rappresenta ancora una volta l’attenzione rivolta dalle Fiamme gialle a tutela della spesa pubblica nazionale ed al rispetto civico nella società.