Statale 275, Tar conferma revoca appalto da parte di Anas

LECCE – Il Tar respinge la richiesta di sospendere il provvedimento con cui l’Anas a fine novembre ha revocato l’appalto per il raddoppio della strada statale 275 Maglie-Leuca. La richiesta di sospendere la deliberazione 204 era stata presentata dall’ati Matarrese-Coedisal, teoricamente vincitrice dell’appalto da circa 300 milioni di euro dopo che il Consiglio di Stato aveva giudicato illegittima l’assegnazione all’ati CCC-Aleadri-Igeco. Il Tribunale amministrativo ha ritenuto che non vi fossero motivazioni utili per la sospensione d’urgenza di quel provvedimento e ha fissato l’udienza di merito per il 19 aprile prossimo. “Si tratta di una soluzione che soddisfa comunque gli interessi dell’ati – ha commentato l’avvocato Pietro Quinto, difensore del raggruppamento – poiché solo una sentenza definitiva potrà risolvere il nuovo contenzioso derivante dalle improvvide determinazioni assunte da Anas. In questo senso avevo già previsto che le tre disposizioni adottate dal presidente Anas avrebbero aperto un nuovo scenario giudiziario e che la data del 14 dicembre non sarebbe stata risolutiva per sbloccare i lavori della 275”.

Ad indicare questa data come spartiacque per una veloce soluzione della vicenda era stato il ministro dei Trasporti, Graziano Del Rio, durante la sua visita a Lecce del 28 novembre. In quella circostanza Del Rio aveva evidenziato come la revoca dell’appalto da parte di Anas fosse stata una scelta quasi obbligata, alla luce delle gravi censure sull’iter mosse da ANac. Intanto l’ati Matarrese-Coedisal, si riserva di proporre iniziative innanzi alla magistratura penale, “ove non fossero riconosciute le proprie ragioni in sede amministrativa – ha chiarito l’avvocato Quinto – a fronte delle macroscopiche illegittimità attribuite dalla giustizia amministrativa alla Commissione di gara e che hanno privato il raggruppamento dell’aggiudicazione dei lavori a far tempo dal 2012”.