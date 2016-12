Nardò, due regali sotto l’albero per i tifosi del Toro: Cristiano Ancora e Tiziano Prinari si vestono di granata

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO'(Lecce) – Il Nardò è molto attivo nel mercato di riparazione. Dopo l’arrivo dell’attaccante Patierno, il ds Corallo si è assicurato le prestazioni sportive di Cristiano Ancora e Tiziano Prinari, già in granata due stagioni fa. Ecco di seguito il comunicato del Club del Presidente Fanuli:

“L’ACD Nardò Calcio è lieta di comunicare due importanti colpi di mercato. Due regali di Natale per i tifosi del Nardò con Cristiano Ancora e Tiziano Prinari che vestiranno la maglia del Toro.

CRISTIANO ANCORA : Attaccante classe ’85, nativo di Squinzano. Forte fisicamente e tecnicamente, ha militato per diversi anni in Serie D, con esperienze e goal in piazze come: Taranto, Brindisi, Matera, Grottaglie e Virtus Francavilla. Ha calcato anche importanti palcoscenici come la Serie C2 con il Matera e la C1 con il Pavia. Ha iniziato questa stagione indossando la casacca del Francavilla in Sinni di Mister Lazic che domenica prossima, per curiosa coincidenza di calendario, incontrerà da avversario.

TIZIANO PRINARI : Un gradito ritorno per il giovane centrocampista classe 1995 nativo di Lecce. Gia in granata nelle stagioni 2013/2014 e 2015/2016 si è messo in evidenza per qualità, forza e vizio del gol. In mezzo l’Eccellenza disputata a Casarano, la D a Chieti e la D a Bisceglie dove si era trasferito ad inizio stagione. Tatticamente duttile.

Ad entrambi l’ACD Nardò porge un caloroso augurio di benvenuto.

Si comunica inoltre che il mercato in uscita registra il passaggio di Riccardo Cossu all’Unione Calcio Bisceglie in eccellenza, di Gabriele Alemanni al Galatina, di Giovanni De Stradis all’Avetrana, sempre in eccellenza, e lo svincolo dei calciatori Emanuele Musca e Jean Mbida. L’ACD Nardò ringrazia questi atleti ed augura loro le migliori fortune nel prosieguo della loro carriera”.

Oronzo Cristian Guarino