L’oroscopo di oggi sabato 17 dicembre 2016

ARIETE – Gli amici più cari e il partner se c’è si prenderanno cura di te e faranno di tutto per non farti sentire solo. Dopo una settimana di salute carente e di lavoro intenso, è d’obbligo che questo weekend sia di riposo. Oggi sarai costretto a restare a casa e a recuperare un po’ di forze. In serata ti sentirai come nuovo ma meglio non uscire e rilassarsi ancora.

TORO – Nuove e interessanti conoscenze, inaspettate dato che non uscirai di casa. Carte da sistemare, ordine da fare, tutta una serie di faccende che durante la settimana è difficile fare con costanza. E poi hai una serata da organizzare e amici che porteranno altri amici, e tra questi forse qualcuno conquisterà la tua attenzione.

GEMELLI – Qualcosa non va, forse un forte mal di stomaco. Che sia dovuto agli eccessi di ieri sera, alla tua incapacità di limitarti e controllarti a tavola, come nella vita, certo non potevi scegliere giorno peggiore per ammalarti. Prendila con filosofia, un po’ di riposo, anche se forzato, non fa mai male.

CANCRO – Sabato di piccoli scontri, con apparente riappacificazione serale. Il lavoro e il futuro sono il tuo unico pensiero. Se vivi però una relazione, che sia da molto o da poco, non puoi escludere il partner dalla tua vita, dalle tue decisioni, dalle tue decisioni, soprattutto se vivete sotto lo stesso tetto. Venere torna a brillare per te e il partner.

LEONE – Tu calmo e posato, perderai la pazienza, e tutti gli altri colleghi saranno dalla tua. Ne uscirai chiaramente vincitore, ma non sono mai belle situazioni. Quando meno te lo aspetti e mentre sei al lavoro scopri per caso che un collega che reputavi innocuo, si diverte a metterti in cattiva luce e a inventare storie che non esistono. Marte belligerante saprà mettere i puntini sulle ‘i’.

VERGINE – Quella risposta di lavoro in cui forse neanche più speravi, arriverà, e forse da oggi tutto cambierà in meglio per te. Forse sarà un sabato lavorativo. Tutte le tensioni e le attese e il nervosismo che hanno caratterizzato gli ultimi giorni della tua settimana, oggi si dissolveranno.

BILANCIA – Stare a letto o sul divano non è poi così male, certo sei malaticcio, ma guarda il lato positivo, ami la lettura, e finalmente hai del tempo extra per i tuoi libri. Sabato di acciacchi. Forse hai esagerato con il mangiare, forse hai preso molto freddo, certo è che oggi sei ko.

SCORPIONE – Immaginavi per questo sabato un risveglio sereno, lento, ozioso, e invece al contrario con un occhio ancora socchiuso sarà già maretta con il partner. In amore vince ci resta, quindi, se ci tieni a salvare il tuo rapporto, ricorda che parlare, ascoltare, confrontarsi e fare un bel mea culpa può aiutare davvero. Tutto si sistemerà anche se l’allegria della giornata risente un po’ del risveglio caotico.

SAGITTARIO – È un sabato come tanti, casalingo e disteso. Anche se i tuoi programmi forse condizioneranno quelli del partner o della tua famiglia se c’è, sarà un sabato di serenità domestica. Venere però in serata saprà smettere i panni della sobrietà per catapultarsi sotto le coperte. Sensualità ed erotismo stellare.

CAPRICORNO – Giornata di incontri e persone, amici, parenti, partner, oggi hai bisogno di dare e ricevere abbracci e attenzioni. Sabato esuberante. E anche oggi che è sabato non riuscirai a fermarti un attimo. Eppure avrai un sorriso stampato in faccia di quelli che raccontano la tua serenità, la tua soddisfazione personale, la tua leggerezza, la tua felicità.

ACQUARIO – Felice del tuo orticello, talvolta fai fatica a cercare di capire e scoprire cosa c’è oltre. Forse ti basta quello che hai, ma non precluderti di conoscere il nuovo e il diverso. Saturno ti invita a non avere paura, a osare, provare, sperimentare.

PESCI – Natale con i tuoi e Capodanno con chi? Ecco sarà un sabato di cose da fare, persone da incontrare e bagni di folla inevitabili. Sabato di delirio. Mancano pochi giorni al Natale e tu sei nel pieno di mille pensieri: cosa fare durante le feste? a chi fare regali? Giove saprà aiutarti a razionalizzare il tutto?