Padalino: “Andria squadra compatta, sarà un derby impegnativo”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Come di consueto, Pasquale Padalino ha parlato della prossima partita di campionato, nella conferenza stampa della vigilia al Via del Mare.

Queste le parole del tecnico sulla trasferta di Andria. “Sarà una partita impegnativa – avverte il tecnico -. Affrontiamo una squadra che è in uno stato di forma ottimale, non a caso viene da 10 risultati utili consecutivi. Loro subiscono poco perchè hanno una grande compattezza e quando trovano degli spazi sono pronti a colpire. Ne sanno qualcosa anche Matera, Juve Stabia e Cosenza, che quando hanno concesso qualcosa sono state punite”.

TIFOSI – “Mi dispiace che la trasferta sia stata vietata alla nostra tifoseria – continua Padalino -. Un derby è bello anche per la cornice di pubblico, in questo caso mancherà una parte vistos che non ci saranno i nostri sostenitori. Per noi sarà una motivazione in più, proveremo ad ottenere un bel risultato anche per non dare un’altra delusione a quei tifosi che erano pronti a seguirci”.

“Sulla formazione ho ancora dei dubbi – conclude Padalino -. Tutti i ragazzi sono a disposizione e sono stati convocati, ma qualcuno ha degli acciacchi che sono da valutare sino all’ultimo minuto. Mi riferisco in particolare a Torromino e Dioumbia, che in settimana hanno avuto qualche problemino, oltre a Gomis che ha accusato qualche linea di febbre. In ogni caso resto tranquillo, perchè chi è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene”.