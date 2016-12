Nuovi appuntamenti al Womb: si inizia con il Juicy party

Share 0 Share 0 Share 0

Sabato 17 dicembre, a partire dalle ore 23, supportata da un nuovo team di lavoro, la stagione musicale del Womb di Lecce prosegue con il primo Juicy party. Ben sette dj in consolle, live set in successione diretta, ogni dj con il proprio stile e sound differente si alterneranno sul palco, fra animazioni e coreografie a cura delle migliori dancehall queen d’Italia. Un meltin pot dal sapore internazionale e gustoso, come il nome da cui prende vita il party, non a caso succoso, succulento, imperdibile. Il nuovo Concept Urban Night unisce varie e molteplici entità e artisti del territorio salentino e non che, negli ultimi anni, si sono proposte al panorama musicale con produzioni indipendenti nell’ambito della scena musicale hip hop e R’n’b, sino alle sonorità caraibiche del reggaeton. Un party per gli appassionati della black music, amanti del ritmo incalzante, quello che ti stacca dalla sedia e ti fa muovere i piedi fino al mattino. Ballerine danzanti, coreografie caraibiche, gadget a tema e tanta buona musica saranno parte integrante di questo progetto targato #wombreloaded, che apre una stagione musicale in continuo fermento, cambiamento e crescita. (Ingresso 10 euro con consumazione)

Domenica 18 dicembre, dalle 19, appuntamento con Who’s Jack. Circa 20 anni fa il forte impatto della house e della techno sulla società e, di conseguenza, sul mercato, aprì la strada ad un sovraffollamento produttivo. Nell’arco di poco più di un decennio la techno si è chiusa su stessa generando aberrazioni stilistiche e deliri intellettuali e la house si è allargata sul più becero mercato pop mettendo spesso il profitto davanti ad ogni intento artistico. In mezzo a tutto questo un manipolo di artisti ha seguito strade personali nel corso dei ’90 e fino ad oggi. Ma non ci è mai bastato e si è comunque trattato di poche eccezioni. Fenomeni come il big beat o altre musiche che girano sotto svariate denominazioni non avrebbero mai avuto senso se la scena dance elettronica (quando house e techno erano una sola cosa) avesse seguito il suo corso underground. Oggi sembra che house e techno, dopo aver fissato il punto di rottura, siano pronti a collidere nuovamente l’una verso l’altra, rendendo ancora una volta possibile il sogno di un’unica sola nazione sotto un solo unico groove. (Ingresso 5 euro consumazione inclusa)

Venerdì 23 dicembre alle ore 23, al Womb prima edizione di Villaloca & Friends, il party più pazzo del Salento, la festa dove i sorrisi si uniscono alla musica in una alchimia magica. Una lunga intensa notte di musica e magia, due danceflloor, 10 dj, super allestimenti e la nostra stravagante animazione ultra freak: questi gli ingredienti di un mix che si preannuncia altamente esplosivo. In consolle Roberto Clementi, Luciano Esse, Khuan, Ale Fono, Fabluz, Okee Ru, Vivaz, Erroi, Francesco Spano, Luca Dem e altri ospiti. (Ingresso 10 euro)

Domenica 25 dicembre alle ore 23, il locale ospiterà uno speciale party di Natale con le selezioni di Plastik Age e Balla Italia 2.0. Plastik Age è un format con selezioni di dj Marco Rollo dedicato agli anni ’80 e ’90. Un viaggio tra musica e sonorità di quegli anni, rivivendo i colori, le tendenze e le mode. Balla Italia è una gallery musicale cha spazia dagli anni 60 ad oggi con Stefano Marra e la voce di RobyTex. (Ingresso 10 euro)