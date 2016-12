Non solo incendi. A Nardò anche la sede del movimento del sindaco nel mirino dei ladri

Share 0 Share 0 Share 0

NARDO’ (Lecce) – L’escalation di furti in città non risparmia neanche il partito del sindaco. Brutta sorpresa ieri pomeriggio per i militanti di Andare Oltre, movimento politico del primo cittadino di Nardò, Pippi Mellone che, quando hanno fatto il loro ingresso nella sede di via Madonna di Costantinopoli, hanno subito compreso quanto fosse accaduto. Il locale, punto di riferimento per la comunità militante che fa capo al sindaco, era finito nel mirino dei ladri.

Il furto con tutta probabilità è avvenuto durante la notte precedente. Da quanto appurato dai carabinieri della stazione di Nardò, intervenuti sul posto dopo la chiamata dei militanti, i ladri sono riusciti ad intrufolarsi forzando una delle porte laterali. Prima di riuscirci però hanno provato a manomettere anche le altre, tra cui quella d’ingresso che dà proprio sulla via principale. Una volta dentro sarebbero andati a colpo sicuro, puntando sugli unici dispositivi di valore presenti nella sede.

Sono riusciti a portare via un televisore, uno stereo, due playstation e qualche decina di euro presenti all’interno di una cassettina. Poi, così come sono entrati, si sono dati alla fuga passando inosservati. I militari, che si occupano delle indagini, hanno raccolto la denuncia e hanno passato al setaccio la zona alla ricerca di sistemi di videosorveglianza che possano aver ripreso i ladri in azione.

Certo è che quello che si è consumato nella sede di Andare Oltre è uno dei tanti furti che di recente stanno diventando sempre più frequenti in città. Tante infatti sono le denunce raccolte dalle forze dell’ordine che da sole testimoniano l’esistenza di una vera e propria escalation. E i furti non riguardano solo le abitazioni, ma anche le auto. Per non parlare poi dei preoccupanti casi di incendi di auto e furgoni avvenuti nell’ultima settimana in città.

La paura che la criminalità locale sia in piena attività diventa sempre più consistente e, per questo motivo, il sindaco Mellone ha deciso di correre ai ripari richiedendo ed ottenendo una riunione urgente del Comitato ordine e sicurezza in prefettura, che si terrà il prossimo 20 dicembre alle 20.30, per varare misure urgenti di coordinamento e contrasto di questi preoccupanti fenomeni. L’auspicio è quello di riuscire a proporre azioni concrete che garantiscano la sicurezza e la serenità dei cittadini.