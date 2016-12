Noi con Salvini in piazza anche a Lecce: “Voto subito”. Il nodo della legge elettorale

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Dal Gargano al Salento, passando dalla Murgia, il prossimo fine settimana Lega nord e Noi con Salvini scenderanno in piazza per “chiedere di andare subito al voto senza dover tollerare il quarto governo consecutivo formato grazie agli inciuci e non dalla volontà popolare”, si spiega in una nota.

L’art. 92 della Costituzione parla chiaro: il Governo Gentiloni è legittimo. Sembra di capire, però, che Lega nord-Noi con Salvini, così come anche Fratelli d’Italia, insista sul fatto che non sia più politicamente opportuno prolungare oltre una certa esperienza. La sonora bocciatura conseguita dall’Esecutivo Renzi al referendum consegnerebbe la fotografia di una nazione che non si sente più rappresentata. La consultazione – inutile e sciocco negarlo – ha assunto un chiaro significato politico che va oltre la riforma costituzionale stessa.

Pertanto, questo weekend, nelle piazze pugliesi Noi con Salvini esibirà bandiere e moduli per la raccolta firme. La mobilitazione – di carattere nazionale – partirà domani, sabato 17 dicembre. L’obiettivo è, appunto, quello di chiedere elezioni politiche subito, attraverso una raccolta di firme che toccherà anche la Puglia.

Per Rossano Sasso, coordinatore regionale di Noi con Salvini Puglia, “non si tratta di una semplice manifestazione di partito. L’iniziativa scaturisce dalla profonda delusione e dalla rabbia dei cittadini che dopo il 4 dicembre si aspettavano di poter tornare a votare, e invece hanno visto, attraverso i soliti inciuci di palazzo, concretizzarsi l’ennesimo governo che non esce dalla volontà popolare”.

Il problema, come è noto, è quello della legge elettorale. Si tratta, infatti, di individuare un sistema omogeneo tra Camera e Senato che, per giunta, dia la certezza della governabilità del Paese. Proprio tale nodo è prioritario nell’agenda del Governo Gentiloni.

“In Italia – insiste Sasso – la sovranità popolare è ormai sospesa da troppo tempo ma siamo fiduciosi, perché già il 4 dicembre gli italiani hanno dato un segnale molto forte all’establishment e al Pd. Stanno solo rimandando la loro fine, e lo stanno facendo in maniera indegna riproponendo figure come Alfano, Boschi, Padoan e quasi tutti i ministri del governo Renzi che erano stati invece cancellati dalla volontà popolare del 4 dicembre. I pugliesi – conclude Sasso – vengano a trovarci sabato 17 e domenica 18 nelle piazze per chiedere #votosubito”.

In sintonia il coordinatore provinciale di Lecce Leonardo Calò. “Anche il Salento scenderà in piazza questo fine settimana per manifestare la rabbia e la delusione di un territorio che con il voto ha chiaramente bocciato la riforma costituzionale e il progetto politico del governo Renzi-Boschi-Alfano. Esecutivo che oggi, con un colpo di mano, viene riproposto ai cittadini con la faccia di Gentiloni e con la conferma della compagine. Addirittura, Alfano e Boschi vengono promossi. Appuntamento, dunque, per sabato e domenica pomeriggio in piazza Mazzini a Lecce dalle 16.30 alle 20.30“.