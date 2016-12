Cosenza: “Senza tifosi non è calcio, ad Andria sarà tosta”

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Francesco Cosenza ha parlato del derby in programma domani pomeriggio ad Andria.

Queste le considerazioni del difensore, che nella sala stampa del Via del Mare si è soffermato anche sul divieto di trasferta per i tifosi giallorossi. “Ci sarà un clima da battaglia – avverte il difensore -. L’Andria è una squadra che si fa rispettare, che ha fatto soffrire tutte le grandi. Sarà una partita tosta, ma a noi piacciono questo tipo di sfide”.

“Il divieto di trasferta per i tifosi del Lecce è una questione ridicola – prosegue Cosenza -. In questo modo è screditata anche la tessera del tifoso. Si parla tanto di invogliare le famiglie a frequentare gli stadi italiani e poi si vietano le trasferte a poco più di un’ora di strada. Noi scendiamo in campo per far divertire la gente, senza tifosi non è vero calcio”.

“Venire a Lecce per me è stata una scelta di vita – dice -. Sono vicino alle 200 presenze in B, non nascondo che almeno 10 squadre cadette nell’ultima estate mi avrebbero voluto. Lecce è però una di quelle piazze che avevo desiderato, non ho fatto un discorso di categoria per venire e per restare qui. Non ho comunque abbandonato l’idea di arrivare alle 200 presenze in Serie B, voglio farlo con la maglia del Lecce”.