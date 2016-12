Comunali, i movimenti civici proseguono il loro percorso progettuale

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – I movimenti civici proseguono il loro percorso progettuale in vista delle prossime elezioni amministrative nella città di Lecce.

Dopo l’appello lanciato alla società leccese da parte di circa 40 personalità, su iniziativa di Ernesto Mola, Nicolangelo Barletti e Ferdinando Boero, e dopo il primo incontro tenutosi in novembre intorno a tavoli tematici, lunedì 19 dicembre alle 18,30 alle officine Cantelmo si terrà una nuova riunione del gruppo “Idea per Lecce“. La volontà alla base è sempre quella di coinvolgere la comunità e incoraggiare la partecipazione dal basso nell’elaborazione di un programma che punti a fare di Lecce una città al passo con i tempi. Ma non c’è solo questo.

“Vogliamo creare una comunità di persone che, oltre ad offrire alla città un progetto, una visione, una idea complessiva che porti allo sviluppo del suo territorio e migliori la qualità della vita dei cittadini leccesi, eserciti poi un controllo costante su coloro che quell’idea saranno chiamati a rappresentare”, si precisa.

Quindi, in sintesi, “non più deleghe in bianco a nomi tirati fuori da un cilindro, senza un confronto progettuale, scelti dai partiti con i soliti metodi legati al gioco delle poltrone. La società leccese sembra svegliarsi per rompere quel blocco di potere che l’ha governata per 20 anni”.

Nell’incontro del 19, aperto “a chiunque voglia partecipare” sarà posto in discussione un primo documento “che rappresenta la sintesi della riflessione dei gruppi tematici e che costituirà la base sulla quale definire una sorta di Mappa Concettuale che esprima una nuova idea di città”, è la conclusione.

“Idea per Lecce” non è il solo progetto civico che si muove in vista delle Amministrative. C’è pure “Una buona storia per Lecce” lanciata da Giuseppe Fornari che punta a “far crescere un buon lievito politico” per avvicinare tanti cittadini alla buona politica lavorando stabilmente, giorno dopo giorno, ovunque, dal centro alle periferie, per costruire un’altra idea di città”. In occasione dell’appello lanciato dall’ex assessore Alessandro Delli Noci alla società e ai movimenti civici, entrambe le formazioni si sono dette disponibili, in una nota congiunta, a ragionare su “quali potranno essere le modalità e le occasioni di un confronto sempre più largo e produttivo”.

A tal proposito, nell’ambito delle Primarie delle idee lanciate dall’ex esponente della Giunta Perrone, questo pomeriggio alle 18 all’Auditorium della Chiesa di San Giovanni Battista a Lecce si discute sulla necessità di “individuare nuovi spazi e modi per sviluppare le nostre aree rurali, incrementare la redditività e la competitività della nostra agricoltura nel rispetto del nostro paesaggio, incoraggiare il turismo sostenibile valorizzando il patrimonio rurale e le identità locali, pensare, tutti insieme, ad un piano di sviluppo sostenibile che produca ricchezza salvaguardando l’ambiente e, dunque, le future generazioni”.