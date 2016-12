[video] – Carburante in mare e incendio di una barca nella darsena: doppia esercitazione per la guardia costiera

Share 0 Share 0 Share 0

GALLIPOLI (Lecce) – Sversamento di carburante in mare e incendio di un’imbarcazione in una darsena privata nelle vicinanze del porto commerciale. Due emergenze che possono accadere a cui, d’ora in poi, i militari della Guardia costiera di Gallipoli sapranno far fronte grazie all’intenso addestramento ricevuto e messo in pratica stamane in due distinte operazioni di esercitazione.

Nel primo caso i militari sono entrati in azione per fronteggiare un inquinamento marino da idrocarburi nella zona dell’area marina protetta di Porto Cesareo. Sono intervenuti sul posto con mezzi navali dello Stato coordinati dalla sala operativa della guardia costiera poiché chiamati in causa per individuare le chiazze di carburante fuoriuscite dalle casse gasolio di un peschereccio affondato nei pressi del limite inferiore dell’area delimitante le acque della zona di riserva marina.

L’addestramento ha permesso anche di testare le complesse procedure da mettere in atto in seguito alla dichiarazione di emergenza locale, in sinergia con tutti gli enti e le istituzioni coinvolte dal Piano Locale Antinquinamento.

All’esercitazione ha preso parte anche il battello disinquinante “Ievoleco Quinto” del Consorzio Castalia che, per effetto di un contratto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, è nella disponibilità del capo del compartimento marittimo di Gallipoli per fronteggiare tali tipi di emergenze.

Differente lo scenario in cui i militari della guardia costiera sono intervenuti per la seconda prova della mattinata. L’esercitazione antincendio, che si è svolta immediatamente dopo il termine di quella antinquinamento, ha previsto il propagarsi di un incendio a bordo di un’imbarcazione a vela ormeggiata in una locale darsena. Tale aggiuntiva esercitazione ha consentito di testare anche le capacità di reazione dei mezzi e degli uomini inseriti nel piano antincendio della Capitaneria di porto di Gallipoli per far fronte a situazioni di emergenza plurime e quasi contestuali.