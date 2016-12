UniSalento, dal 2017 attivi tre nuovi corsi in Dams, enologia e turismo

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Si amplia il ventaglio dell’offerta formativa dell’UniSalento. Tre nuovi corsi saranno attivati, probabilmente entro il 2017: si tratta della triennale in “Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo” (DAMS), della triennale in “Viticoltura ed enologia” e quello in “Manager della filiera turistica”.

L’ok al loro avvio è arrivato dal Senato accademico, nella seduta di martedì. Tutti in linea con le vocazioni del territorio salentino, i nuovi percorsi formativi sono stati studiati ad hoc per formare professionisti competenti nei settori trainanti dell’economia del territorio. Come quello in viticoltura, la cui istituzione è stata avanzata dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, in collaborazione con altri Dipartimenti e in collaborazione con l’Università di Bari, che avrà sede amministrativa a Lecce. Obiettivo del percorso di studi sarà quello di formare formare figure di enologi specializzati.

Il rettore Zara ha inoltre annunciato le novità riguardanti le università presenti nella legge di Bilancio recentemente approvata, e in particolare le nuove disposizioni riguardanti la contribuzione studentesca, che tra le varie novità prevedono anche l’ok, da parte delle Università, di un nuovo regolamento disciplinante la contribuzione studentesca. Aboliti i limiti massimi del 50%, calcolati rispetto alla medesima spesa sostenuta nell’anno 2009, della spesa per missioni e di quella per formazione. In entrambi i casi, viene meno anche l’obbligo di versamento al bilancio dello Stato del conseguente risparmio.

Un’ulteriore novità riguarda i contratti di lavoro autonomo stipulati dalle Università, di natura occasione o coordinata e continuativa, che non saranno più soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti. Durante la seduta sono state approvate le linee guida operative per la standardizzazione della richiesta di patrocini da parte di enti e/o associazioni e i criteri che ne disciplinano la concessione da parte dell’Università del Salento.

Il Senato ha espresso parere favorevole al Bilancio unico d’Ateneo di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019. Il risultato economico è positivo e pari a 554.340,70 euro. I costi di competenza dell’esercizio 2017 sono pari a 146.425.448,90 euro; tali costi sono coperti attraverso ricavi di competenza dell’esercizio 2017 per 95.896.173,45 euro, ai quali si aggiungono ulteriori 51.083.616,18 di economie verificate e contabilizzate sul bilancio 2016, destinate in gran parte alla realizzazione di progetti di ricerca scientifica.

Infine è stato approvato il progetto “To be – best choice, best performance”, proposto dalla Facoltà di Economia, che prevede un’alta integrazione con le scuole superiori al fine di realizzare forme di accompagnamento e formazione per gli studenti interessati ai corsi di laurea in “Economia Aziendale” ed “Economia e Finanza”.