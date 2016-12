Stefàno vota fiducia a Governo Gentiloni, Borraccino: “Epilogo di una storia. Sua posizione distante da SI”

Share 0 Share 0 Share 0

BARI – “La decisione del senatore Dario Stefàno di votare la fiducia al governo Gentiloni è solo sua e del suo movimento, ‘La Puglia in più’. Non trova sicuramente riscontro nel gruppo parlamentare di Sinistra Italiana”.

A marcare le distanze con una nota il capogruppo di “Noi a sinistra” in via Capruzzi Cosimo Borraccino. Una dichiarazione dai toni forti e amari, atteso che Stefàno, principale artefice della lista “Noi a sinistra per la Puglia”, è stato candidato alle primarie del centrosinistra in occasione delle scorse Regionali, poi, uscito sconfitto, ha appoggiato lealmente la corsa di Michele Emiliano nella competizione elettorale.

Ma qualcosa è accaduto, nel frattempo. Già nell’agosto del 2015, Stefàno, in un’intervista, dichiarò il proprio “disagio” rispetto alle scelte di Sel, che non è mai stato il suo partito, ma nelle cui liste venne eletto al Senato da indipendente. Il politico salentino, già assessore con Vendola, e l’ex governatore non sono mai apparsi politicamente così distanti. Tanto più ora che Sel si scioglie definitivamente in Sinistra Italiana. Un percorso, quello di Sinistra Italiana, mai condiviso, come sottolineato nell’assemblea dell’aprile scorso all’Hotel Tiziano. In quell’occasione Stefàno ha rinnovato il legame di amicizia con Vendola, “fa parte della mia famiglia”, ma si è capito che i tempi sono cambiati. Che la primavera pugliese è definitivamente tramontata.

“Non sfuggirà – è la pungente dichiarazione di Borraccino – che il senatore Stefano è stato il nostro candidato alle primarie delle scorse elezioni regionali ed è stato eletto nelle nostre file come senatore della Repubblica. Informiamo la comunità pugliese che quel voto non ha nulla a che vedere con Sinistra Italiana che, invece, è chiaramente all’opposizione di un governo fotocopia di quello Renzi, bocciato dalle urne della recente consultazione referendaria e con unico collante la logica dell’occupazione delle poltrone. Ignorando le esigenze reali dei cittadini”. Insieme a Stefàno, ha votato la fiducia a Gentiloni anche il collega Luciano Uras, pure lui ex Sel, entrambi, ora, nel Gruppo Misto.

“Certamente – prosegue – ci spiace l’epilogo di una vicenda che oramai da tempo si andava delineando e che viene da lontano: da quando il senatore Stefano non ha aderito al gruppo di Sinistra Italiana, passando al sostegno di un uomo di destra quale candidato sindaco, perdente, del PD di Brindisi e soprattutto da quando lo stesso senatore, con una scelta assolutamente non condivisibile e se vogliamo anche alquanto bizzarra, non ha aderito ai comitati per il ‘no’ al referendum inventandosi, pochi mesi prima del referendum, il comitato del ‘so’”.

“Oramai questo voto di fiducia rappresenta il logico approdo di qualcosa che era già nell’aria e che è la conseguenza del comportamento politico del Senatore Stefano. La sua posizione segna, quindi, la netta distanza dal nostro movimento politico e dal nostro modo di intendere lo stare nelle istituzioni”, conclude Borraccino. Un’epoca si è chiusa.