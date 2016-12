Parabita, colpo da oltre 25mila euro alla gioielleria Prestige. Indagano i carabinieri

Share 0 Share 0 Share 0

PARABITA (Lecce) – Si aggira tra i 25 e i 30 mila euro il valore del bottino racimolato dai due banditi che ieri pomeriggio, quando non erano neppure le 17, hanno colto di sorpresa il titolare della gioielleria Prestige a Parabita.

Hanno agito in due, con il volto coperto da un passamontagna. Uno di loro era armato, non si sa se di pistola giocattolo. Hanno colto il proprietario nell’atto di aprire il negozio per il turno pomeridiano, lo hanno sospinto all’interno ad allarme disattivato, lo hanno minacciato con l’arma e si sono affrettati a ripulire il negozio, fuggendo poi a piedi per le vie del centro. Con il prezioso bottino al seguito. Non è escluso che abbiano poi utilizzato un mezzo per far perdere le proprie tracce.

Per l’uomo proprietario del negozio sono stati attimi di puro terrore. I preziosi prelevati dai due non sono neppure coperti da assicurazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm della Compagnia di Casarano e gli uomini della locale stazione carabinieri che ora stanno procedendo al vaglio dei filmati della videosorveglianza per cercare di cogliere qualche indizio utile alle indagini.

Di certo c’è il fatto che ad agire è stata gente del posto, dal momento che l’inflessione era tipicamente locale, e probabilmente i due hanno agito dopo aver studiato a lungo le abitudini dell’uomo e i dettagli del colpo.