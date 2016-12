Omicidio Renda, sei condanne per la morte del giovane bancario leccese in Messico

Share 0 Share 0 Share 0

LECCE – Pene dai 21 ai 25 anni di reclusione. E’ questa la condanna stabilita dai giudici della Corte d’assise di Lecce per sei degli otto imputati messicani coinvolti nell’omicidio di Simone Renda, bancario leccese di 34 anni morto a Playa del Carmen il 3 marzo 2007, dopo tre giorni di detenzione in carcere.

Dopo una camera di consiglio durata circa tre ore è arrivata la sentenza che condanna il giudice qualificatore Hermilla Valero Gonzales, , il responsabile dell’Ufficio ricezione del carcere di Playa del Carmen, Gomez Cruz, i vicedirettori del carcere municipale, Pedro May Balam e Arceno Parra Cano e le guardie carcerarie Luis Alberto Arcos e Najera Sanchez Enrique, guardia di turno. Imputanti nel processo anche gli agenti della polizia turistica del municipio di Playa del Carmen, Francisco Javier Frias e Josè Alfredo Martinez, entrambi assolti.

Per tutti l’accusa era di concorso in omicidio volontario per aver sottoposto la vittima a trattamenti crudeli, inumani e degradanti per punirlo di una presunta infrazione amministrativa, durante la detenzione in carcere. Il sostituto procuratore Angela Rotondano aveva chiesto per gli imputati pene comprese tra 21 e 24 anni di reclusione, per un totale di 176 anni di carcere.

Renda fu arrestato il 1 marzo di quasi dieci anni fa, vicino il suo albergo con l’accusa di atti osceni, essendo sceso per strada poco vestito ma – secondo la ricostruzione della magistratura italiana – lo avrebbe fatto per chiedere aiuto dopo essere stato colto da un malore. Condotto in carcere con un infarto in corso, morì dopo due giorni senza che gli fosse prestata alcuna cura. La famiglia fu avvisata dell’accaduto solo a morte avvenuta.

La madre di Simone, Cecilia Greco, si è battuta a lungo affinché venisse celebrato un processo in Italia, considerato che quello messicano finì con condanne lievi – trasformate in sanzioni amministrative – per tutti gli imputati. A rendere possibile l’apertura di un secondo processo in Italia fu l’applicazione della Convenzione di New York, che prevede, in caso di trattamenti disumani e degradanti, la giurisdizione nel Paese della vittima di tali soprusi.

La donna ha condotto una lunga battaglia giudiziaria e ha partecipato a tutte le udienze tenute nel tribunale di Lecce ma per un caso, oggi pomeriggio, non è riuscita ad arrivare in tempo alla lettura della sentenza. “Come dieci anni fa fui avvisata con un foglio di carta della morte di Simone, anche oggi leggo su un foglio di carta che i suoi carnefici dopo lunghe lotte, sono stati condannati per omicidio volontario – ha dichiarato la mamma di Renda – Questa sentenza dimostra la piena responsabilità dello stato messicano la forza da parte della magistratura italiana è stata davvero encomiabile”.

Incassato il risultato, però, la signora Greco e i suoi avvocati (Pasquale Corleto e Fabio Valenti) non intendono fermarsi. “Continuerò a lottare per chiedere e ottenere l’estradizione – ha dichiarato la donna – anche se il mio desiderio più grande sarebbe guardarli in faccia sapendo che sono stati condannati”.

“Il mio pensiero oggi va alle altre mamme che hanno visto i loro figli uccisi da persone in divisa. A loro, come alla famiglia di Giulio Regeni, auguro di trovare presto giustizia e serenità” ha concluso.