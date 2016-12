L’oroscopo di oggi giovedì 15 dicembre 2016

Share 0 Share 0 Share 0

ARIETE – E così, che tu sia a casa o al lavoro, nella calma assoluta, sarà tutto un fare programmi e analisi per il futuro. Sarà la sindrome dell’inizio di un nuovo anno? Lavoro, investimenti, nuovi progetti su cui lavorare. Non sei nel pieno delle forze, ma certo sei in pieno fermento.

TORO – Forse è il caso di non sottovalutare il problema, e di lavorare d’anticipo per evitare questi rallentamenti che sono anche professionali. E a ridosso delle festività si sa il tempo è tiranno e Giove lo è ancora di più. Allora fai una scorpacciata di frutta, verdura, vitamine, mangia sano, prenditi cura di te.

GEMELLI – A Natale puoi… essere più gentile del solito. E così oggi al lavoro sarai disponibile con i colleghi, proattivo e simpatico come non mai. Giornata positiva ed è tutto merito di Cupido, anche se ultimamente la passione non manca mentre latita l’intesa, la cura, il senso di protezione che il partner non ti dà più.

CANCRO – Disinteressato all’amore, la Luna ti renderà attraente come non mai, e proprio non riuscirai a resistere all’insistenza di chi vuole conquistarti a tutti i costi. E cedere a tante lusinghe non sarà poi un sacrificio. Certo l’amore è un’altra cosa, ma cadare in tentazione può essere una buona alternativa.

LEONE – Un brutto scontro con il partner ti rovinerà la giornata. Sentirai dire cose sgradevoli che sai bene che non pensa, così aspetterai che smaltisca la rabbia per affrontare insieme problemi e incomprensioni. Mercurio a tuo favore ti conferirà un particoalre equilibrio e una particolare serenità interiore. E mai come oggi ne avrai bisogno.

VERGINE – Il caso o Venere che dir si voglia, vorrà che tu sia gentile e disponibile con qualcuno che non conosci. Eppure quel qualcuno lo ritroverai presto sulla tua strada. Oggi avrai conferma di come la gentilezza possa avere un potere enorme. Giove un estraneo un importante alleato per la tua carriera.

BILANCIA – Sei una persona tenace, se decidi di raggiungere un obiettivo o realizzare qualcosa, ci riuscirai, forse con i tuoi tempi, ma ci arriverai. E oggi raccoglierai i frutti della tua tenacia. Marte caratterizza profondamente il tuo modo di essere.

SCORPIONE – Nell’aria si sente già profumo di weekend. Eppure non sei spensierato come dovresti. Nonostante le pesanti incomprensioni con il partner, e nonostante al lavoro, un brutto e acceso confronto professionale con un collega, non sia tutto lineare come vorresti, il tuo umore in generale non ne risentirà. In serata Venere riporterà il sereno o forse aprirà una parentesi rosa tra le tue nubi.

SAGITTARIO – I tuoi occhi parlano, dunque fai molta attenzione anche ai tuoi silenzi perchè saranno silenzi apparenti. Che sia in casa, alla guida, al lavoro, anche se non avrai le reazioni sconsiderate di quando eri adolescente, ti si leggerà negli occhi tutto il tuo disappunto e un filo di rabbia. La Luna, in esaltazione nel tuo segno, domina la tua sfera emotiva e purtroppo ti renderà irascibile e facile al nervosismo.

CAPRICORNO – Convinto come sei che certe cose si debbano fare per il piacere di farle e non per quello che si potrebbe ottenere in cambio, sei il ritratto del buono e giusto. Giove c’è ed è per te un pianeta meraviglioso, quello che ti rende migliore, quello che lavora sulla tua affettività spiccata e sulla tua rara capacità di dare senza chiedere, di dare e fare per gli altri sempre più di quanto ricevi.

ACQUARIO – Non ami gli imprevisti, eppure oggi ad esempio, basterà un banale ma intenso mal di testa e tutti i tuoi programmi svaniranno. Probabilmente hai già fatto tutti i regali di Natale, e probabilmente hai già perfettamente pianificato quello che farai durante le festività, giorno per giorno. Tutti i programmi fatti per oggi però subiranno un bel cambiamento.

PESCI – E in serata sarà tutto un festeggiare, al ristorante con gli amici e nel letto con la persona amata. Cosa? Quella telefonata o email di conferma di un nuovo lavoro, progetto. O forse addirittura una nuova offerta di lavoro dai vantaggi evidenti, alla quale non potrai proprio dire di no. Che sia arrivato in anticipo il miglior regalo di Natale che potessi immaginare?